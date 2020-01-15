那些“沙雕”孕期禁忌，看看有依据吗？

在我国民间流传着很多关于怀孕的禁忌，相信每一位在备孕或者已经怀孕的准妈妈都或多或少有所耳闻，比如说孕妇不能动针线、孕期不能搬家修房子等等，禁忌的流传据说是因为犯了这些禁忌会触犯到胎神。那么这些民间禁忌有它们存在的意义吗？

1.看布袋戏胎儿会患软骨症

从如今的科学角度来看，孕妇看布袋戏会导致胎儿患软骨症的说法是没有任何科学依据可以证明的。且不说布袋戏和胎儿骨骼的发育完全不能相关联，现在看到布袋戏的机会都没多少了，所以说像这样的孕期禁忌听听就好。

2.不可将手举过肩高易流产

在过去流传着这样的一种说法，主要是因为怀孕之后女性体型会发生改变，重心会变得比较不稳定，将手举过肩高做这一动作多数是高处取物，很容易摔倒从而出现流产问题。所以准妈妈在怀孕期间还是应该尽量避免这个动作，高处的物品可以喊家人帮忙取下，所以说这一条民间禁忌确实有一定的道理的。

3.拍孕妇肩膀易致孕妇流产

出现这种说法，主要是因为在早些年人们认为拍孕妇肩膀容易使孕妇受到惊吓，而受到惊吓之后，很容易引起孕妇流产。但是从现代医学角度来讲，在怀孕期间，孕妇的情绪确实很容易出现紧张烦躁的这些问题，在孕妇情绪紧张时，也很容易分泌大量的肾上腺素，这种激素会使胎动比较厉害，但对受精卵着床成功率不大，所以拍孕妇肩膀流产的说法并不成立。

当然了，即使这一说法不成立也不建议人们猛然间去拍打孕妇的肩膀，毕竟受到了惊吓还是可能出现危险的。

4.不可随意装修房子/搬家

据说怀孕之后家里如果装修房子或者搬家会惊动到胎神，而一旦胎神受到惊扰，孕妇就容易流产。如今看来搬家、装修房子是一件非常费心费力、劳心伤神的事情，除了精力方面的付出，偶尔还需要搬动重物，对于孕妇来说做这些活动都非常不适合，一旦重心不稳就容易发生意外。

另外装修导致的空气污染也会威胁孕妇和胎儿的健康，所以在孕期，最好还是避免装修和搬家。

5.孕期不可动针线和剪刀

民间流传在怀孕期间，孕妇如果缝针线动剪刀，生出来的宝宝很可能会有缺陷，明眼人一眼就能看出，这种说法完全是无稽之谈。胎儿的缺陷和染色体异常，或者是其他病变有关，动针动线动剪刀并不会导致胎儿畸形。

从文章我们可以看出，民间流传的一些民间禁忌有些确实有一定道理的，但也有很多完全没有科学依据，所以准妈妈要自己学会辨识哦~

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