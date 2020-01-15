春节晒娃PK成绩，是时候展现真正的技术了

春节到，祝福到。随着祝福而来的是许久不见的亲友，这一刻，你将开启“严阵以待”模式。

每年每年，孩子的成绩总会被拿出来询问、比较。期末考得好的可以放心大胆的好好过个年；期末没发挥好的则要面临亲戚的质疑和深切“关爱”以及自己家长尴尬而又恨铁不成钢的神色。

大过年的，大家为什么要互相伤害呢？就不能坐下来，心平气和地吃吃团圆饭、搓搓麻将，谈谈最近发生的八卦、互相说说笑话呢？

不晒孩子成绩、上的辅导班、会的琴棋书画等，不逼问什么时候结婚、什么时候要孩子、什么时候生二胎等，也是有其他话题可以聊的嘛。

可以聊聊“特长”啊。所有人都有自己的特长，只是有的可能还没被挖掘出来。

比如陈赫的“超长打嗝”技能，再比如——“我家孩子”不得不说之独门秘“技”。

睡觉篇

我家孩子没什么别的优点，就是睡觉特快，完全不用人哄，而且是随时随地，各种奇葩姿势，厉害吧？

爸爸的鞋子，有爸爸的味道，我爱爸爸的味道！

睡觉也不能忘记舒展身姿！

走路太累了，来不及上床睡了，赶紧歇歇！

这就是江湖中失传已久的“五体投地”式睡姿！

吃饭篇

哎呀，真是半大小子吃穷老子。我们家小子其他还好，就是太能吃了，一点不挑食，能吃也愁人啊，改天送你家玩两天？放心，他很好养活的，不信你看。

撩妹篇

现在的孩子可真不得了，小小年纪就懂得撩妹了，功力和“四个野男人”比起来也不承让，真是让人少女心泛滥啊。

▲ 霸道总裁版

▲ 温柔体贴版

表情篇

在表情包泛滥的时代，谁手机里没存个萌宝的表情包。有心的家长甚至会拿自己孩子的照片做成表情包，有兴趣的家长不妨尝试一下吧！

最喜欢嗯哼的“小辫子”了，嗯哼大王也是一个撩妹高手呢。

▲ 都这样了，就自行理解吧

还有大家最喜爱的小刚几~

新的一年，祝大家平平安安、健健康康，忘掉不开心，欢喜过大年！

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