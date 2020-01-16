带娃回家过节，4个习惯要先改掉

人无完人，我们每个人或多或少都会有一些坏习惯，孩子自然也有。不过为了孩子好，当发现它们有某些坏习惯时，家长一定要帮助孩子改掉。尤其是是马上要过节了，如果不及时给孩子改掉坏习惯，那么很可能会闹不愉快，所以说带娃回家过节，下面这几个习惯一定要先改掉。

1.吃零食

一般来说，孩子都会喜欢吃零食，但有些孩子太偏爱零食，无时无刻不在吃零食，可是正餐时间饭吃的少。有专家表示，如果孩子进食过量，会加重大脑的负担，进而影响大脑的功能。另外，零食营养成分少，吃多不利孩子健康成长，所以孩子喜欢吃零食的习惯要改掉。

对策：家长不要纵容孩子，而是应该给孩子制定一个合理的吃零食方案。在方案中规定孩子每天吃零食的类别以及每天吃的量，认真践行方案，通过这个方式改掉孩子的坏习惯。

2.沉迷网络

孩子偶尔上网情有可原，但沉迷网络就不可。沉迷网络会占用孩子太多时间，会损害孩子的视力，会让孩子失去其它很多乐趣。

对策：家长首先自己要做好榜样作用，不要沉迷网络；其次，可以给孩子安排好每天上网的时间；再者，可以让孩子多参加户外活动。通过多种对策，最后慢慢改掉孩子的这个坏习惯。

3.过于依赖

现在的孩子依赖性很强，什么都依赖家人。吃饭，他们依赖家人喂；玩具依赖家长整理；穿衣也依赖家人。但是孩子太过依赖家人，动手能力就会很差，所以这个习惯也要改。

对策：家长不要什么事都帮孩子做好，而应该培养孩子自己动手的能力。家长要鼓励孩子多动手，并不断鼓励孩子，给他们信心。长此以往，孩子依赖的心理也会慢慢改掉。

4.两面派

有些孩子从小就会察言观色，碰到事情时容易当“两面派”。而这样的孩子满嘴谎言，完全没有诚信，如果不加以改变，不利他们日后的健康成长。

对策：父母一般都是孩子的榜样，所以父母自己要有责任心，有担当，不能当“两面派”。另外，当发现孩子出现“两面派”行为时，要及时制止。

在帮助孩子改掉坏习惯的过程中，家长不可操之过急，要一步一步来，最后帮助孩子完美逆袭！

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