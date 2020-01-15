堪比彩票中大奖！女子一年内产下2对双胞胎

据美国全国广播公司（NBC）报道，美国一名女子在去年一年内先后生下两对双胞胎男孩，令人啧啧称奇。

一年内连生两对双胞胎，宝妈完全没料到

据了解，这名妈妈名叫亚历山大·沃利斯顿，现年25岁，来自佛罗里达州。沃利斯顿通过自然受孕，在2019年先后生下两对双胞胎男孩。医生表示，发生这种事情的概率比彩票中大奖还要低。

去年3月，沃利斯顿生下第一对双胞胎男宝，取名为马克和马拉基。随后，她在去年12月又生下第二对双胞胎儿子凯伦和凯勒布。除了这四名儿子外，沃利斯顿还有一个3岁大女儿。

据沃利斯顿透露，去年6月，她得知自己再次怀上双胞胎时感到十分吃惊，同时也有点迷茫，不知道该如何应对这种罕见事情。她这样说道：“我完全没有料到，事情会发生的这么突然，但它真的发生了”。

沃利斯顿还说，第一对双胞胎共用一个孕囊一个胎盘，医生认为有很大风险，她在孕期需每周或每两周去医院检查一次。而第二对双胞胎分别用一个胎盘，她在孕期只需每月孕检一次即可。

长辈有生双胞胎经历，连生两对双胞胎非常罕见

1月8日，沃利斯顿在接受媒体采访时表示，首次生下双胞胎前，家人跟她说，妈妈和爸爸的奶奶都生下过双胞胎，但孩子们在出生时都不幸夭折了。因此她认为，双胞胎儿子是天堂的亲人送给她的礼物。

据美国疾病控制和预防中心数据显示，2018年出生的新生儿中，每一千人就有32.6名双胞胎。但像沃利斯顿一样，连生两对双胞胎非常罕见。

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