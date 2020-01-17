儿童风寒感冒吃什么药？这篇说的很清楚

冬天天气寒冷，孩子受凉后有可能患上风寒感冒，出现多种不适症状。面对这种情况，爸爸妈妈的第一反应就是给他吃药缓解不适。那么，儿童风寒感冒吃什么药？今天育姐给他做一个科普，不懂的父母赶紧来看看吧。

儿童风寒感冒的原因

中医认为，风寒感冒是风寒外邪侵袭人体，导致的肺气不宣。换句话说，风寒感冒就是着凉感冒，是外感风寒导致肺部功能发生异常，进而引起一系列不适症状。孩子过度劳累又没有休息好，再被冷风一吹就容易患上风寒感冒。

儿童风寒感冒有什么症状表现

风寒感冒大多发生在秋冬两季，它的常见症状表现有：

1.畏寒怕风。孩子要穿很多衣服或盖很厚的被子才感到舒服一些。

2.后脑强烈疼痛。后脑感到疼痛，颈部不能灵活转动，有可能出现浑身酸痛。

3.没有舌苔或有白色薄苔。

4.鼻塞、打喷嚏、流白色或略黄色鼻涕。孩子有鼻塞但不流鼻涕，喝热水后开始流清涕，也是风寒感冒的一种表现形式。

5.不发烧或发烧不厉害，身上没有出汗。

儿童风寒感冒吃什么药

孩子患上风寒感冒后，大家可选用小柴胡、清宣止咳颗粒、小儿感冒茶、保婴丹、通宣理肺丸、小儿四症丸、参苏理肺丸、麻黄止咳丸、荆防败毒散等药物帮助孩子缓解不适。大家还可以给孩子服用牛磺酸颗粒或健儿清解液来治疗风寒感冒。如果孩子感冒时伴有腹泻症状，请不要给他服用健儿清解液。

请注意，给孩子服药时一定要在医生的指导下进行，或者按照药品说明书上指定的药量和次数进行，千万不要随意服药。

另外，给宝宝服药治疗的同时，还可以给他喝生姜葱白煎汤来增强治疗效果。在水中加入三四段葱白、两三片生姜，煎熟后加点蜂蜜调味，即可给孩子饮用。

Tips：治疗疾病需对症用药，复方感冒片、银翘解毒片、羚翘解毒片、桑菊感冒片等药物不能治疗风寒感冒，大家不要给他服用。

儿童风寒感冒吃什么药？看完以上这些内容相信大家都知道了吧，快点行动起来帮助他早点恢复健康。

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