讲真，有菲姐这样的妈是娃的福气，来开撕吧！

不知道，我起这个标题的时候，会不会依然被撕？想必肯定会，甚至会撕成碎渣，蹂躏的支离破碎！

不用多想，一说起王菲这个人，很多网友肯定不屑一顾。不就是两结两离，一婚一个孩子嘛。放着2个女儿不管不顾，最后又和小11岁的谢霆锋世纪大复合了嘛~呵！这样的女人真是太自私了，根本不顾及婚姻和孩子，真不配做一个母亲！

前段时间，50岁的王菲又上热搜了。

在2020年“嫣然天使基金”的跨年狂欢上，王菲穿着一件简单的T恤衫，随着音乐狂甩脑袋，蹦蹦跳跳心情大好，活脱脱一个快乐的小女孩。不止如此，参加这次新年派对的还有大女儿窦靖童，小女儿李嫣，前夫李亚鹏，以及前夫的前女友周迅等人。

先不说别的，光看这新年派对的阵仗，普通人是不是就输了格局？

神马？离婚时，没有互撕也就算了。可离婚和谢霆锋复合后，还能和前夫同框？大女儿还能和前夫的前女友成为忘年交？自己主场的《幻乐之城》综艺中，还能邀请前夫的前女友……

哎妈呀，这人际关系真是惹不起，惹不起！

当然，王菲的人际关系不止如此，据说王菲跟前前夫窦唯的妹妹窦颖，妹妹的前夫张亚东，以及两个前婆婆，关系处理的都相当融洽……word天！这样复杂的人物关系，到底是什么样的胸怀和格局，才能拿捏的恰到好处？

是的，我们总以为不善言辞的人，肯定处理不好复杂的人际关系，但天后王菲并非如此。

同样，我们也总以为一个破裂的婚姻，肯定无法让孩子无法健康成长，但窦靖童和李嫣也却并非如此。

多少年过去了，在我的心中，王菲依然还是那个王菲。

从来不受传统习俗的约束，也没树立出半点含辛茹苦的老母亲形象。和中国千千万万的母亲相比，她真的是太鹤立鸡群了！从不为了孩子隐忍婚姻，也不会为了某个男人而迷失自我！

前夫李亚鹏形容她是“永远的少女”，纵然离婚时有千般不舍，可终究放手让她去追求自己的传奇人生。

是的，王菲就是一个充满传奇色彩的“少女”。想结婚的时候，二话不说就领证生孩子；该离婚的时候，也绝不拖泥带水。从出道至今，惜字如金、高调恋爱、回怼记者……好像每一个标签都那么特立独行。

一说到王菲，被人们津津乐道的首先是她丰富的情史。报道中也永远离不开三个男人——窦唯、李亚鹏、谢霆锋。

众所周知，窦唯是中国摇滚音乐人，和王菲在1996年结婚的时候，也曾轰动整个娱乐圈。只不过后来感情破裂后，便带着童童选择了离开。

很多人都以为，离婚后还带着个孩子的女人往往不值钱。可王菲偏偏不，在梅艳芳的生日派对后，因为主动和谢霆锋的世纪牵手而坐实了恋情，让锋菲恋公开于众。

不过造化弄人，在谢霆锋和张柏芝传出绯闻后，王菲便带着童童嫁给了李亚鹏。虽然经历了八年的婚姻，也有了女儿李嫣，但感情不在的时候，依然选择潇洒地离开。

离婚后的王菲，依然潇洒自如。最后兜兜转转十几年后，终于再一次和谢霆锋重新走到了一起。

也许正因为如此，很多人便对她施以不敬的言语。认为她太自我，没有半点女人和母亲该有的样子。

说她不像个女人，我不赞同。只是她活出了大多数世人羡慕，而不敢跨出的样子罢了。网友一次次对王菲的声讨，也不过是因为她冒犯了常人将就的人生！

说她是一个不是个好妈妈，我更不敢苟同。

自从离婚后，童童可算是王菲一手带大的。从窦靖童《我从未叛逆》的访谈来看，尽管她打扮中性，但她从来没有叛逆。原因很简单，因为王菲和她的相处模式很随性，是完全相互尊重、民主、平等的模式。

试问有这样开明的妈妈，孩子还要叛逆有何用？

童童喜欢中性穿衣打扮，头发颜色不走寻常路，最近甚至剃了个光头，这些王菲都没有意见。她想去纹身，王菲也只是说：“你自己想清楚，想清楚就去做，以后不后悔就好。”

普通的家庭中，一看到女孩子有纹身，很多家长都认为是学坏的特征，更何况是王菲的女儿，稍有什么吹风草动，都会被无限放大。可不管外界如何指指点点，母女俩一点都不在乎，因为她们太知道自己想要什么生活了。

关于纹身，窦靖童在采访时也被无数次追问理由，她说：“没有为什么，就是喜欢啊 ！”是的，理由如此简单，不伤天不害地，只是为自己的喜欢买单不行吗？

王菲，即使成为妈妈，也不让孩子成为生活的全部。

有媒体曾经问过王菲一个刁钻的话题：这次离婚后，你打算给窦靖童找个啥样的爸爸？

王菲面不改色，坚定地说：“童童有爸爸，我要找的是自己的伴侣。”你看，她就是这么一个清楚地知道自己要什么的人，而不是把将来老公和孩子划分到一起。

也许你还会觉得这样的母亲，教不出什么好孩子。我们再看看王菲的大女儿窦靖童，才20出头的年纪，已经在华语乐坛做出了不菲的成绩。除了不羁的中性打扮外，至今没有半点负面新闻。

有次媒体问道，如果妈妈和谢霆锋结婚时，她会不会反对。面对媒体刁钻的采访时，一般人都会黑脸拒绝回答，没想到她的高情商应对却赢得一致好评。

接下来的另一个问题更是让人尴尬，请问窦唯、李亚鹏、谢霆锋哪个父亲最好？

拿这么缺德的一个问题来让孩子回答，真的是很没品了。不过窦靖童依然表现高素质，只是无奈地说：我不知道该怎么回答。

看到这里，估计很多妈妈都不明白，为什么窦靖童生活在单亲家庭里，依然成长得这么出色。不但和亲生父亲窦唯关系好，也会陪李亚鹏和李嫣西行做义工，更和同父异母的窦佳嫄经常见面聊天，探讨音乐上的见解。

当然，除了大女儿窦靖童出色之外，和小女儿李嫣在个性和气质上，也直飙妈妈王菲。

先不说别的，单因为李嫣患有先天唇腭裂而建立的“嫣然天使基金”，就已经免费帮千千万万的孩子治疗唇腭裂。试问，这一份送给孩子大爱的厚礼，又有几个父母能做到？

说到优秀，其实李嫣从小就表现出惊人的绘画天赋，画展作品几年前就拍出了100万的高价了。除此之外，还曾为某品牌去巴黎时装秀走T台，虽然同去的有其他高颜值的星二代，但李嫣却在气场上压倒性的完胜了。

说到这，估计不少网友又开始酸了。无非靠着关系和金钱铺出来的道路。普通人家的孩子，有这条件比她会更优秀。是的，这不可否认人家出生好。但有钱的家庭很多，并非每个孩子都如此出色。再看看她在社交平台晒出的绘画作品，实力也是不容小觑呀！

不得不说，有这么两个出色的女儿，和王菲的“随性”教育也是分不开的。只是作为一个寡言少语之人，不喜欢把亲子教育的点点滴滴分享给大众。

在感情上面，我们无法对别人的生活指指点点。虽然我们不倡导离婚，但在感情破裂之后，也绝没有必要为了孩子而委曲求全（尤其对于经济独立的女性来说）。王菲就算有三段让人津津乐道的感情，但从来都没有重叠期。

有人问：为什么谢霆锋宁愿喜欢为别人生了两个女儿的王菲，而不接纳给自己生了两个儿子的张柏芝呢？

且不论张柏芝和谢霆锋之间的恩恩怨怨，但看看王菲如此聪明的处事和教育方式，哪个女人都有她活的通透？

最后，我还是想要说，能有王菲这样的妈妈，其实是孩子的福分。能像王菲把日子过得这么传奇的，也是每个女人的福分。

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