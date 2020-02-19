产后正常出血量是多少？这里有答案

分娩后，无论是剖腹产还是阴道分娩都会阴道出血。出血的原因是子宫愈合，特别是胎盘从子宫壁剥离。当子宫慢慢缩小到怀孕前的大小时，身体从伤口内部排出血液。大多数情况下，出血是完全正常的。然而，少数产妇会出现严重的问题，症状包括出血过多。

正常产后出血

在宝宝出生后的头几天，你会发现阴道比任何时候出血量都多，还带有血块。随后每天的出血量应该会减少，但你可能会发现血液的数量惊人。当你分娩后第一次站起来的时候，腿上可能真的会有血液流下来。这是因为当你坐下或躺下的时候，阴道里会有血液堆积着。

产后出血情况的恢复期

在产后几个星期，出血最终会逐渐减少到一个正常的时期，然后开始出现斑点状的出血。随着子宫的逐渐愈合，血流的颜色将从鲜红色变为棕色，随后变为黄色或白色。如果你做一些更剧烈的事情或走动更多的话，会发现血的数量增加或颜色变暗。这是正常的，可能表明你需要放松一下。

产后出血的注意事项

分娩后不应使用卫生棉条止血，因为这可能导致感染。如果你有经历过阴道分娩，卫生棉条的使用也会刺激阴道。建议你使用专门的孕妇卫生巾或类似物品。一些妇女因为产后出血流量大而选择在头几天使用成人尿布。

产后出血相关问题

虽然出血是正常的——甚至是大出血也不少见——但产后可能会出现包括过度出血在内的问题。如果1小时浸湿一个垫子的出血量，你应该及时咨询医生，因为这可能是产后大出血的迹象。也可能是由于胎盘的一部分留在子宫内，这会引起严重问题。

除了过度出血外，其他需要注意的症状包括：

出血增加而不是减少;发热;过度疲劳;恶臭气体排放;大量的血凝块或非常大的血凝块，特别是在分娩的最初几天之后。如果有任何这些症状及时就医是个好主意。虽然有可能是你正经历正常的产后出血，但产后出血或相关问题可能是危险的，应立即治疗。

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