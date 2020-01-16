产后吃吃吃，选对食物很重要！

产后女性身体虚弱需要进行调理，这里的调理说的是饮食调理。月子期间饮食特别重要，吃对了产妇恢复快，吃错了可能留下一辈子病根。那么产妇饮食该怎么调理？产妇饮食又有哪些禁忌呢？

产后饮食怎么安排？

1.面条

面条煮烂后，非常方便吸收，如果再在里面加入一些配菜比如鸡蛋、青菜、肉沫等，那么在吃饱的同时，也能摄入足够的营养，最关键的是不用担心消化问题，非常适合刚生完宝宝的产妇。

2.鸡蛋

鸡蛋中含有蛋白质、铁以及其他营养元素，产妇吃鸡蛋可以增强体质，还有利于乳汁的分泌。吃鸡蛋的方法也比较多，比如鸡蛋羹、鸡蛋汤、煎鸡蛋、水煮鸡蛋等，可以通过不同的烹饪方法做出美味的鸡蛋给产妇食用。不过需要注意，产妇一天不能吃太多鸡蛋，以免影响消化。

3.小米粥

小米粥中含有大量纤维元素和其它营养元素，产后吃小米粥有利身体康复，还有利于肠道消化，防止便秘。但需要注意的是，小米粥要尽量熬煮的稀烂点，方便消化和吸收的同时，也能多补充一些水分，有利于乳汁分泌。

4.瓜果蔬菜

瓜果蔬菜口感不错，同时还能促进食欲、帮助消化和排泄。而且产妇需要均衡饮食，而瓜果蔬菜可以提供大量的维生素、纤维素和各类微量元素，所以新妈妈产后一定要记得要吃。

5.喝汤

有些产妇为了减少上厕所的次数，可能不喜欢喝汤。事实上，产妇需要多喝汤。因为汤汁比较容易被吸收，并且还可以补充大量水分有利于乳汁分泌。需要注意的是，汤宜清淡，且不要太单一。

6.红糖

产妇需要吃红糖已经不是什么秘密。产妇失血多，需要补血，而红糖中富含铁，有利生血；再者红糖是温性食物，产妇吃了对身体好。但物极必反，产妇吃红糖虽然好，但也要注意度，不要过量，否则很容易导致蛀牙等问题。

产后饮食有哪些禁忌？

人们都说病从口入，如果产妇不禁口，乱吃食物，势必不利于身体恢复。比如新妈妈产后尽量不要吃生冷食物，不要吃辣椒、大蒜、花椒等刺激性食物。这是因为生冷食物不利于产妇恶露的排出，而辛辣刺激食物则不利产妇身体恢复，所以都要少吃。

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