小家伙不肯吃奶瓶，如何是好呢？

对于很多家庭来说，奶瓶是很重要的哺喂工具，因为不少妈妈可能因为奶水少等原因，需要用奶瓶帮助宝宝补充营养。但是很多宝宝对奶瓶有很强的抵触情绪，这让妈妈们非常着急。那么，是什么原因让宝宝不愿吃奶瓶呢？以及有哪些方法可以让宝宝吃奶瓶呢？

宝宝不吃奶瓶的原因

1.宝宝可能到了厌奶期

对于厌奶期的宝宝来说，他不但不愿意吃奶瓶连母乳都不想吃，这时候父母就要耐心引导，帮助宝宝尽快度过厌奶期。同时，宝宝在心情不好时，也会出现不愿意吃奶瓶的情况，这时就需要多哄哄宝宝，让他感觉到被关爱。

2.可能是奶嘴不合适

对于宝宝来说，奶嘴的选择一定要小心谨慎，因为宝宝的触感是比较敏感的。奶嘴的触感要尽量接近妈妈的乳头，不然很多宝宝都不会愿意吃奶瓶。因为宝宝习惯了妈妈软软的乳头，突然接触其他的吃奶工具，就会很没有安全感，所以父母在帮宝宝选择奶瓶时，要选择适合自家宝宝的奶瓶，切忌盲目选择。

3.本身就不喜欢吃奶粉

大部分宝宝一出生，吃的就是母乳，就会对母乳有一种特别的依恋。这也是很多宝宝不吃奶粉的一个重要原因。吃习惯了母乳一下子接触奶粉，多多少少都会有些不习惯。而且奶粉的味道比不了母乳的味道，所以宝宝不吃奶瓶也是很正常的情况，这时候也不要过于担忧，可以尝试将母乳放进奶瓶，让宝宝习惯这种感觉。

让宝宝吃奶瓶的三大方法

1.经常用温水冲奶嘴

奶瓶太久不用的话，奶嘴就会变得很硬，就会导致宝宝在吃奶瓶的时候，由于太硬而不愿接受。建议平常多用用温水冲洗奶嘴，可以软化奶嘴让宝宝接受。

2.定期更换奶瓶、奶粉

宝宝不吃奶瓶很重要的一个原因就是：奶瓶不合适。对于适合宝宝的奶瓶材质一定要，大小也要适合宝宝。建议父母可以多买几款让宝宝适应。同时奶粉也很重要，奶粉的味道，冲泡方法都会在很大程度上影响孩子使用奶瓶的感觉。奶粉一定要选择宝宝最喜欢的味道或者比较接近母乳味道的产品。

3.将奶瓶放在妈妈衣服里

很多宝宝吃习惯了母乳是很难适应奶瓶的，这时候妈妈可以将奶瓶放在衣服里。假装是妈妈的母乳，这样可以让宝宝更有安全感，也会比较愿意接受奶瓶。

父母要记住在帮助宝宝使用奶瓶时，千万不要太过着急，要给宝宝足够的适应时间，不然很容易适得其反。

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