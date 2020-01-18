寒冷冬季，怎么正确给宝宝选帽子

天气越来越冷，宝妈们都开始给宝宝戴帽子。但在帽子的选择上，宝妈真的选对了吗？是否真的合适宝宝呢？寒冷冬季，宝宝究竟适合戴什么样子的帽子呢？

冬季，室内外温度相差较大，对于抵抗力弱的宝宝而言，如果保暖措施没有做好，出门很容易出现咳嗽流鼻涕的情况。这时候家长就要给宝宝戴上一顶帽子，以免寒气吹进宝宝的头部，引发宝宝感冒发烧。宝宝常见的帽子也就那么几种，家长可以根据宝宝实际情况选择适合他们的。

1.轻巧简单的帽子

宝宝戴的帽子最好是那种简单轻巧的。现在很多帽子都装饰着很多挂件，无形中加重了帽子的重量，宝宝带上后会给颈椎带来压力，这对颈椎头部都是非常不利的。因此，家长不宜给宝宝带这种帽子。

2.毛线帽子

毛线帽子戴起来不仅透气性好，同时还能起到很好的保暖效果。毛线帽子摸起来也柔软舒适。年龄小的宝宝皮肤比较敏感，无法适应室内外的温差，带上这个帽子可以很好的帮助其挡风同时也保护宝宝的脸颊与耳朵。

3.不遮挡宝宝视线

很多家长喜欢给宝宝选择那种鸭舌帽，戴起来帅气。但这很容易遮挡宝宝的视线，宝宝活动时存在一定危险，因此不建议家长选择。如果家长确实很喜欢这类帽子，那么最好选择那种帽檐不超过5cm，且视线开阔的，避免宝宝视线被遮挡。

4.宽松型的帽子

家长在给宝宝选择帽子时可以看看帽子是否宽松。如果帽子太紧，会给宝宝头皮带来不小的压迫感，影响宝宝头部血液循环，如果戴的时间长，还会对宝宝生长发育造成影响，因此，家长在选择时最好选择宽松点，能插入一个手指头就行。

5.颜色艳丽的帽子

帽子一般是出门的时候才会带。宝宝好奇心强，喜欢到处走动，但是他们的安全意识却很薄弱。这时候给宝宝带上颜色艳丽的帽子，家长可以时刻关注宝宝的动作，一旦发现异常，就能及时采取处理措施，避免宝宝出现意外情况。

家长在选择帽子时可以问问宝宝的意见，选择适合且宝宝又喜欢的帽子，这不仅能保暖，同时也能起到“装饰”的效果。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)