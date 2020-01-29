吐槽大会：怎么那么多人爱网上晒娃？

不管你喜欢还是讨厌，互联网已经成为了一个新的江湖。国内的朋友圈、微博、知乎，国外的Facebook、Twitter、Ins，浏览这些网站或者网络社区你也许能得到很多建议或者资源，看看朋友们晒出的日常生活也能让妈妈带娃的无聊日常放松一些。但有时，晒图、晒视频和状态更新也会“越界”。

在视频网站上发布生孩子这样“信息量超大”的视频，贴一张裸体的孕期照片(大明星黛米·摩尔凭借裸体孕照登上了《名利场》杂志的封面，但是如果普通人也把这样的照片放在个人公共页面上······)又或者在推特上发布自己孩子的如厕训练，公开宣布你打算堕胎，类似这样的信息在网上并不鲜见。

宝妈吐槽

我们询问了一些网友，让他们说出网上这些晒出的信息不可接受的地方，很多妈妈纷纷吐槽：

“让我困惑的是，有些人会分享他们生活中所有的信息，包括真实姓名、所处地点和生活照片。我的意思是，我真的不需要知道你的丈夫精子活力低，而你的子宫向右倾斜，或者你已经切除了四个疣。”

“我永远不会在网上发布我的B超照片。(这真是)很奇怪，我想把这些东西留给我生命中重要的人。”

“我的朋友发布了她生病宝宝的最新消息——当然，我们都为宝宝和妈妈感到难过。但后来她贴出了一张照片，照片上的婴儿刚刚吐了一身，她自己也吐了一身。恶心!还有那个可怜的孩子，你能想象15年后看到你自己的照片吗?”

“我告诉家人，我不想在网络上看到我产后和新生宝宝的照片。我丈夫却觉得我很奇怪，但我不想在我全家都没见到他之前，让陌生人先看到我的孩子。”

“我的几个刚生完孩子的朋友为他们的孩子制作了Facebook页面，我觉得这很荒谬。没有任何理由让你3个月大的孩子需要拥有自己的社交网络档案啊。”

“全世界都需要知道‘小苏西今天是怎么找到她的鼻孔的’还是‘小吉米今天是怎么找到他的‘小丁丁的’吗?真的完全没有必要。”

“当人们更新自己的状态时，都说说一些抱怨的话，比如‘如果我如何如何就不要孩子’、‘×××实在太令人头疼了’或是抱怨自己的孩子和父母，这真是太低级了。”

孩子吐槽

此前，一名6岁的小姑娘Olivia拍视频吐槽说：“我整个人生都被利用了，全部被利用了!我以为父母只是想把这些记忆保留下来做剪贴簿，等到我反应过来的时候，一切都为时已晚。每个他们认识到人都能看到，我从来没有同意过任何事，我能做什么呢，我只是个宝宝啊。”

Olivia是一个可爱得小姑娘，她的父母也很喜欢把她的照片传到网上，可是这样的行为实在让Olivia很难堪，“有一些照片是我刚出生在医院的时候，甚至还有一张我在浴缸中全裸的照片，那个样子只能被我父母看见，但是现在任何人都能看到。”

且不说孩子的隐私问题，社交网络也会给孩子带来意想不到的危险，很多不怀好意的犯罪分子可能都会通过社交网络寻找目标。拐卖、性犯罪、绑架·······这样的事件都可能因为网络泄露真实信息而发生。

所以，“晒孩子”可能是一种个人选择，但即使“晒”，像孩子的姓名、身体照片、出生信息、学校家庭住址、自身经济条件等等私密信息千万不要泄露!

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