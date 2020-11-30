孩子多大可以一个人待在家里？来看美国专家怎么说

回想一下，在你有孩子之前的那段日子，阻止你离开家的障碍就是被窝、手机或者空调。而现在，在有了孩子后，如果你还能让每个人都准时穿好衣服走出家门简直就是奇迹！所以遇到外出情况，父母们都很头疼如何安排时间，以及孩子怎么办。让我们来看看关于孩子多大可以单独在家，美国是怎么规定，美国专家是怎么建议的。

孩子多大可以单独在家？

目前，美国只有三个州伊利诺伊州、俄勒冈州和马里兰州，制定了相关法律，明确规定哪些年龄的孩子可以无人看管：年龄分别为14岁、10岁和8岁。其他如堪萨斯州、华盛顿州和密西西比州，提供指导方针时将决定权交给监护人。

曾有一项针对485名社工的调查显示，大多数人认为12岁以下的儿童在家中无人看管4小时以上就可能构成忽视问题，不过受访者也未能就确切的年龄达成明确的共识。有这么多模棱两可的地方，你怎么会知道多小的孩子不能独自留在家里呢？

为了找到答案，有记者咨询了几位专家，包括：心理学家、心理治疗师、育儿专家、教授和律师。可是，他们中也没有人能就孩子应该多大才能独自待在家里达成一致，他们的答案从12～15岁不等(值得注意的是，没有一位专家说他们会让一个12岁以下的孩子独自在家待很长一段时间)。不过，专家们也为父母提供一个范围，让他们自己来决定。

如何判定孩子是否可以单独在家？

在决定你的孩子是否准备独自待在家里之前，父母需要考虑主要事情是：

1.成熟度水平

首先要考虑的是成熟程度，而不是年龄。精神病学和临床心理学家埃里克·赫尔曼博士表示：“你不能因为他们12或13岁就把他们留在家里。孩子们可能已经到了一定的年龄，但我会问父母，‘当你和他们进行情感交流时，你认为他们(心智水平)多大了？’通常，父母的判断和孩子的实际年龄是不匹配的”。

布拉德利大学教授南希·谢尔曼博士说，孩子们至少需要“在生理和心理上能够照顾自己”。虽然这一标准当然包括获得零食和能够在没有帮助的情况下使用洗手间，但它也涵盖了更多内容，例如能够“适当地处理不熟悉或有压力的情况”。

“独立、自主和自由都是通过对负责任行为的一贯表现而获得的，”贝弗利山庄家庭心理医生弗兰·沃尔菲什博士说，他是《自知之明的父母》一书的作者，也是美国CBS电视台和WE电视台两档节目的资深儿童心理学家。“我将负责任的行为定义为：获得良好的学业成绩，始终如一地听取父母的建议和规定，有朋友和健康的社会生活，做家务，尊重父母，与所有兄弟姐妹保持合理的友好关系。”

2.制定一套明确的规则

冒着听起来太戏剧化的风险，当孩子们无人看管的时候，确实会有很多事情会出现问题。发表在《美国护理科学杂志》上的一项研究发现，经常在关在家的孩子独自一人从事危险行为，如吸毒、酗酒和性行为的概率会上升。有些孩子更易患焦虑和抑郁。所以，如果父母能给孩子制定一个计划和一套明确的规则，就能帮助减轻这些问题的出现。

谢尔曼说：“父母应该让孩子知道他们在哪里，以及如何随时联系他们”，她补充说，孩子们还应该知道什么时候打报警电话，以及知道紧急联系人清单，例如住在附近的亲戚或家人朋友。同时检查一下消防安全，让孩子们完成心肺复苏训练课程。

当父母不在家的时候也要明确你的要求。孩子可以在煤气灶上做饭还是用微波炉里做饭？可以独自洗澡吗？能接电话或开门吗？列出一个活动清单可以防止孩子感到无聊和违反规则。这些准备从沟通开始。

一旦你确立了基本规则，就应该开始慢慢地练习。“练习得越多，你的孩子就会感觉越独立”，赫尔曼说：“不做事就不能获得自信，你必须能够掌握一些东西，或者能够处理情况，而不是只是焦虑”。

家庭律师大卫•瑞舍(David Reischer)表示，尽管让孩子们准备独自在家里度过一段时间主要是为了确保他们的安全，但这也有助于保护他们免受法律纠纷的侵害，“大多数州都会遵循政府机构或其他儿童保护机构的指导方针，这些机构会测试儿童独自待在家里的能力。国家将评估各种因素，包括孩子的年龄和成熟度、周边地区的整体安全，以及为确保孩子的安全所作的任何安排。”

这是否意味着，如果孩子不符合标准，就不能让他们在家无人看管？不完全是这样，因为最负责任的孩子可能是你唯一一个允许接电话或使用微波炉的孩子，这就取决于家长的规则了。

归根结底，父母最了解自己的孩子，并能决定他们是否能在家里单独待一小段时间。

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