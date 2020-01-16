8个月宝宝发烧，正确护理姿势全在这里

8个月宝宝年纪小抵抗力较差，生病后常常出现发烧症状。然而很多新手父母育儿经验不足，护理宝宝时犯了不少错误，让他承受了更多的病痛折磨。今天育姐给大家说一说8个月宝宝发烧的正确护理姿势，赶紧来看一看吧。

8个月宝宝发烧的原因

8个月以下宝宝发烧的原因可归纳为三类，一起了解下：

1.感染性发烧

宝宝发烧最常见的原因就是感染性发烧。当宝宝被支原体、衣原体、寄生虫、细菌、螺旋体、霉菌、细菌、病毒感染时就有可能引起发烧。

2.非感染性发烧

骨折、溶血反应、大量失血或失水、肿瘤、手术后组织损伤、鱼鳞病、广泛性皮炎、大面积烫伤都有可能让宝宝发烧。另外，宝宝体温调节功能发生异常也有可能引起发烧。

3.非疾病因素

其实，宝宝发烧有可能并不是生病引起的。水分流失（腹泻、流汗）、水分补充不足、环境温度太高、特殊药物作用、室内空气不流通等因素都有可能导致宝宝发烧。还有，宝宝接种疫苗后也有可能发烧。

8个月宝宝发烧怎么办

面对宝宝发烧，大家千万别慌张，采用以下方法可以有效帮助他降温退烧：

1.及时补充水分

宝宝发烧期间，体内水分流失较大，为了防止发生脱水，大家要适当多给他喂水。在饮食上，要给他吃流质食物，以补充充足的水分和能量。

2.使用温水擦浴

宝宝发烧体温不超过38.5℃，大家看用温水毛巾在宝宝前胸后背、四肢等部位反复擦拭，直至皮肤略微发红为止。每隔20分钟擦拭一次，这样可以有效降温。

3.保持室内空气流通

很多家长认为，宝宝发烧要多盖被褥以免受凉加重病情，其实这种做法是不对的。给宝宝盖很多被子会影响身体散热，正确的做法应该帮他尽快散热。夏天的时候大家可以将空调打开，让室温保持在27℃左右，并每天开窗换气，保持空气流通。

4.保证充足的睡眠

不管是成人还是宝宝，保持充足的睡眠有助于身体恢复健康。宝宝发烧期间，大家要让宝宝多休息多睡觉。

5.大小便要保持通畅

宝宝发烧期间，保持大小便通畅可以有效排出体内毒素，对身体恢复健康很有帮助。

6.服用退烧药

宝宝发烧体温超过38.5℃，大家要根据医嘱给他服药降温。

8个月宝宝发烧，以上这些护理方法可以有效帮助宝宝尽快退烧，爸爸妈妈赶紧试试吧。

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