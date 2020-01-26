宝宝退烧药的服用指南，新手爸妈快收藏

宝宝年纪小抵抗力弱，生病后发烧的几率高于成人。很多新手爸妈缺乏育儿经验，不知道该怎么给发烧宝宝吃药降温。今天育姐给大家放上宝宝退烧药的服用指南，赶紧收藏起来吧。

1.选择合适药物

宝宝身体各个器官还没有发育成熟，药物用错或超出剂量都有可能超过宝宝身体损伤，因此一定要选用安全性高的儿童退烧药。世界卫生组织建议，2个月以下宝宝不能服用任何退烧药物。2个月以上宝宝可根据病情适量服用布洛芬或对乙酰氨基酚。这两种成分的退烧药刺激性低，副作用小，药效发挥快，适合给年幼的宝宝服用。

扑热息痛、阿司匹林等退烧药副作用较大，刺激性较强，不建议给宝宝服用。吲哚美辛这类药物对肠胃道有很大的刺激性，同样不适合给宝宝服用。

2.注意服药时间

宝宝发烧，大家要在医生的指导下给他服用退烧药物，千万不能过量服用药物，尤其是西药。比如，大家在给宝宝服用百服宁或泰诺林时，每次服药间隔应大于4小时，24小时内服药次数不能大于4次。

3.查看服药剂量

退烧滴剂浓度低、刺激性小，适合给一岁以下宝宝使用。在使用时，大家要根据宝宝的体重选择适当的服药剂量。通常而言，6 -11个月宝宝体重大概在5.5-8公斤之间，服用一滴管即可；12-23个月宝宝体重在8-12公斤之间，服用1.5滴管足矣。

宝宝在2岁以上，大家可给他服用口服液、颗粒剂。宝宝年纪再大一点就可以服用片剂了，建议大家选用水果口味的咀嚼片，这样宝宝不会抗拒。

4.千万别混着吃

有的父母比较性急，发现宝宝服药半小时后不见退烧，就又给他使用栓剂，其实这样做是十分危险的。不同退烧药物的药效持久性有长有短，混着用有可能造成药效重叠，导致宝宝体温快速下降，甚至降到36℃以下，从而引发新的问题。育姐建议大家可选用一种退烧药给宝宝服用，掌握它的服药间隔和剂量，做到熟能生巧，游刃有余。

宝宝退烧药究竟该怎么用，大家看完以上这篇指南都清楚了吗？赶紧实践起来，让宝宝尽快摆脱病魔的纠缠，健康成长！

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