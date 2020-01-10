上海妇联提议夫妻共享产假，来围观~

1月8日上午，上海市妇联召开新闻发布会，提议夫妻共享半年产假。你听说这事了吗？快来围观哦~

建议如下：

1.合并产假和配偶陪护假为家庭育儿假。

2.将现有夫妻双方的138天假期（其中女方产假和生育假128天，男方陪产假10天）延长至半年，即182天。

3.夫妻双方协商确定各自休假天数，并强制父亲休假不少于30天。

上海妇联表示这样建议的目的是希望养育子女的重担不要完全放在女性身上，否则对于女性也不公平。

消息一出，网友们反应不一。

大多数人都表示支持：

这是政策层面为育儿方面的男女平等背书；

规定出台可以缓解职场歧视；

好棒！果然改革还要是要从经济发达的地方先开始呀；

那些觉得自己一个月不上班家里过不下去的男人们，请你们扪心自问，你们就算不休产假，你们能让妻子不愁钱的休产假吗？你们真的能让你们的妻子产后安心照顾家庭不为钱发愁吗？你们要出去工作，你们的妻子在产后也要出去工作，你们现在认为的种种不公，都是你们的妻子一直在承受的；

“孩子不能没有爸爸”支持；

……

也有人发出了不同的声音：

连双休、8小时工作制还没强制落实呢，你跟我说强制这个？这份福报估计是无福消受；

产假时间变长，企业压力变大了，羊毛还是会出在羊身上的；

这个估计是机关事业单位的专属福利；

等于就是把职场歧视从未婚女性扩大到未婚女性+未婚男性：

……

其实上海妇联此次也是旧事重提，去年的同一时间，他们就提出过几乎一模一样的提案：

妇联的初衷想必是让父亲充分融入孩子的养育中，不仅有利于夫妻感情，缓解企业招聘中的性别歧视，还有利于孩子的成长。

想法不可谓不好，但是也如那些反对声音所说，会在推广执行层面遇到很多问题。

强制休假在现有的情况下，很难相信可以做到全面铺开。如何监督一个人不去上班，好像对于管理部门来说很难监管。我之前在别的文章里写过，如何让家长自证不在工作，在陪孩子呢？

陪孩子的时候，全程自拍录像取证？如果把家长逼到这部田地，将会成为一幕家庭伦理悲剧。

如果没有一颗陪伴的心，及时强制手段能够落实，也会沦为形式主义。

陪伴不是最长情的告白，用心陪伴才是。

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