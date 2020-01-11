产后24小时别大意，这些事情一定要知道

怀胎十月，一朝分娩，是很多新妈妈盼望已久的事情，因此也在胎儿生下的那一刻放下心，认为后面没有什么事情了。事实上，产后24小时内，有很多事情需要新妈妈格外注意，千万不能马虎。那么，哪些事情需要新妈妈在产后24小时内注意？

1.下体是否肿痛

下体肿痛的情况多发生在顺产妈妈身上，因为在生产的过程中，由于用力过大，新妈妈会阴部位会受到损伤，在生产之后自然而然开始肿痛。一般来说，第一次分娩的新妈妈下体肿痛会较明显。

2.要习惯被压肚子

不管新妈妈是顺产还是剖腹产，在生产之后，护士会时不时来压肚子，这一点新妈妈要做好充足的准备。只有频繁的压肚子，才能有助于子宫的快速恢复。虽然过程很痛，但为了身体健康着想，新妈妈要快速习惯这一方式。

3.及时开奶

根据研究发现，产后一小时是最佳开奶时间。因此当新妈妈分娩后，即使自己很累，当看到护士抱着孩子到你身边时，也要及时给他喂奶，这样才能最大限度的刺激新妈妈乳汁的分泌，快速下奶。

4.盆腔可能会抽筋

产后24小时内，新妈妈可能会盆腔抽筋。这是因为新妈妈的子宫在逐渐恢复，属于正常现象，不必过于紧张。一般情况下，盆腔抽筋的问题会在产后一个星期后自行消失。

5.流血量大

在分娩后，新妈妈会流血，特别是在产后十分钟以内，出血量会十分大。不过在这个过程中新妈妈流的血，主要是为了排出粘液、子宫内膜遗留组织，有利于新妈妈身体的恢复。一般情况下，到产后第六周时，新妈妈就不会再流血。

6.容易滋生不良情绪

新妈妈在分娩后，很容易陷入悲伤的情绪中，严重时甚至导致产后抑郁。这是因为新妈妈在生产完后，不仅要忍受身体上的不适，还要照顾孩子，睡眠不足，是多方面因素综合而引起的。因此，建议新妈妈一旦感受到情绪低落，要积极寻求合适的办法发泄出来，否则会严重伤及身体。

7.注意排便时间

一般来说，顺产的新妈妈要在产后6-8个小时排尿，选择剖腹产的新妈妈在拔掉尿管后就要及时排便。新妈妈要注意排便时间，切不可因为害怕疼而憋尿。

总之，分娩后还有许多事情需要新妈妈注意。以上是产后24小时内新妈妈需要注意的事情，为了自己的身体健康，各位准妈妈一定要仔细阅读。

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