1岁前吃手莫干预，这是BB聪明的起点

有些家长非常抗拒自家宝宝吃手，担心病从口入或他的小手受伤。其实，1岁内小孩子吃手再正常不过了，是智力发育的信号哦，不建议进行干预。否则的话，可能会导致口欲期延迟，影响宝宝发育。

爱吃手的原因

孩子在刚出生的第一年是孩子人格发展的重要阶段，这时候的孩子需要一定的安全感，于是他们通过吃手来达到自己的目的。刚刚来到这个世界，孩子带着畏惧感，带着陌生感，他们有可能感到很焦虑，而啃手可以一定程度上减轻孩子的焦虑心情，所以一岁内孩子吃手并非不正常的行为。

吃手的好处

说出来你可能不大会相信，一岁内孩子吃手其实是他们了解世界的一种侧面反映，而且有诸多好处。首先，孩子可以建立对这个陌生的世界最初的感知并建立一定的自信心；再者，吃手在消除孩子不安的同时，也让孩子稳定了自身的情绪；然后在吮吸手指的过程中，可以锻炼孩子的手和眼睛的协调性；最后，孩子在吮吸的过程中，对五感也会起到一定的作用，从而促进智力的发育。

如果说你家孩子在那么小的时候，不喜欢吃手，那么也有可能是很反常的行为哦！所以家长们一定要多多观察自家宝宝的动态，以免造成孩子的发育不完全。当然如果宝宝已经超过2岁还在吃手，那么就要及时干预，因为此时他们可以用其他方式获得安全感，此时吃手就是坏习惯了~

吃手的注意事项

当然了，孩子喜欢吃手指也并不是没有注意事项的，这些要点家长们可以略微记一下。首先，孩子吮吸的时候，要保证孩子手指与嘴巴的清洁，以及孩子可能接触到的一些物品的清洁；再者，要注意孩子吃手的姿势，不要让不正确的啃手姿势伤害了孩子的牙龈以及口腔的健康发育。家长们尽量不要强行制止孩子啃手指的行为，因为那会让孩子很不安。

在孩子吃手这方面有着一定的好处，促进智力的发育等等之类。但是家长们该注意的细节还是要注意，要给予孩子足够的心理关怀，避免孩子心理畸形或是身体发育不健康，让孩子健康成长。

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