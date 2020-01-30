想要孩子未来更优秀？共进晚餐吧

研究表明，共同进餐可以让青少年:减少药物滥用、饮食失调和抑郁，拥有更高的平均绩点和自尊。对年幼的孩子来说，餐桌上的对话比朗读给他们带来更大的词汇量。那些经常和家人共进晚餐的孩子长大后会成为吃得更健康、肥胖率更低的年轻人。

1.不必每天都有

不必强制大家每天晚上都坐在一起，可以是早餐、周末早午餐、晚上零食时间或者两者结合，关键是要做出一个家庭聚餐的承诺，每个人都坐下来分享食物，玩得开心，谈论那些重要的事情。

2.享受过程

由于现在玩的游戏太多了，大人和孩子们失去了玩那些可以触摸、嗅和转化的实物的机会。烹饪是一项涉及各种感官，大人孩子可以一起做的事情。试着用一种新的味道或香料来调味，让每个人都猜出其中的成分。

3.这是可行的

尽管父母忙于工作，孩子们有学习和课外活动安排，但晚上一起吃饭是可行的。做饭和吃饭的整个过程只需要一两个小时。家庭晚餐是一天中最可靠的时间，我们必须彼此联系。

4.尝试新的活动

晚餐可以是尝试新行为的好地方。家庭晚餐就好像即兴表演，可以尝试各种新的互动方式。

5.分享家庭历史

餐桌是最好的讲述故事的地方，了解家庭故事的孩子更有弹性，自我感觉更好。故事帮助孩子了解世界，并帮助孩子们连接到更广阔的世界。讲一些关于浪漫、第一份工作、名字的选择、童年的宠物、最喜欢的食谱的故事。

6.保持联系

餐桌对话能为孩子们提供的最丰富的语言体验和情感联结。不然我们什么时候还能坐下来聊几分钟，就一个话题发表评论和解释呢?

7.这对你也有好处

像晚餐这样的仪式，在一个经常让人感到疯狂和失控的世界中，对成年人也有好处。知道你一天的某一部分将以同样的方式展开，日复一日，是令人欣慰的。食物会把家庭带到餐桌上，但正是这些对话和故事让我们保持联结。在一两个小时内，你可以创造舒适、乐趣、玩耍和有意义的谈话。

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