少女在校扫雪手指被严重冻伤，请给孩子喊疼的勇气

去年的最后一天，黑龙江安达市太平庄镇中学的初一学生鲁岩岩在学校的组织下，跟同学一起做了3个小时扫雪工作。平时就没有戴手套习惯的她，期间一直光着手。没多久她就感觉手上一阵刺痛，但是疼久了便也麻木了。等雪扫完了，才发现自己的手已经不听使唤了，这才告诉老师。

老师联系鲁岩岩的母亲，将她送往医院。

经检查发现，鲁岩岩的右手手指大面积水肿，突出的部分跟手指一样粗，部分位置还有发黑的情况。

据医生介绍，冻伤观察期一般10到15天，鲁岩岩的手还处在观察阶段，一旦康复不好，就会有截止的风险。

学校校长在采访中声称确认孩子是扫雪过程中冻伤的，但学校之前并没处理过类似事情，现正跟保险公司联系，并表示如果界定下来校方存在责任，他绝不会推卸责任。“鲁岩岩家经济条件不宽裕，现在是亲友帮忙垫付医疗费。不管是谁的责任，现在不能差了孩子医药费，更不能耽误治疗。”

记者问鲁岩岩在打扫的过程中，有没有把手疼的情况反映给老师，鲁岩岩说：我有问老师什么时候雪能扫完，老师说还有那么多雪，那能啥时候整完。

大王的话：

首先这事学校肯定要承担全部责任，教育部《学生意外伤害事故处理办法》第九条规定，因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任。

其中第4小条：学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动，未对学生进行相应的安全教育，并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的；

老师是有义务告知孩子在冬季天气外出劳动时一定要佩戴保暖设备的，并应该一一检查。一个孩子在黑龙江的冬天户外零下20多度的环境里劳动3小时未佩戴手套没被发现，领队老师肯定是失职的。

这部分想必大家都有共识，我觉得这个学校和当地其它学校经过这次教训之后，也一定会加强相关安全工作，所以我也不再赘述。

我想说的问题是为什么孩子被冻成这样也不知道跟老师说，直到情况不可收拾才去找老师。

我认为这跟我们家庭和学校充斥着以喊苦为耻的教育相关。

我们从小都秉承着先贤“苦其心志，劳其筋骨，饿其皮肤”的教诲，大人对于孩子喊苦往往都是劝其忍耐，甚至予以训斥。

吃苦耐劳当然是中华民族的优良品质，使我们的文明取得了一个个举世瞩目的伟大成就。我们要年年讲，月月讲，天天讲。但教会孩子保护自己同样重要。孩子不像成年人，对自己身体承受能力往往缺少客观的认识。

我们要教孩子坚韧，也要教孩子认清自己身体的极限，表达痛苦，这世间绝大多数事情都不值得赔上健康的代价，忍受不住，喊疼不丢人。

时下的教育一直在对孩子灌输着服从原则。在家里孩子服从家长，在学校学生服从老师。很多家长囿于工作与生活的压力，自觉已无精力和时间与孩子平等对话，大搞一言堂。

这样确实有利于提高教育的效率，但同时也抹杀了孩子表达的空间。造成孩子没有表达自己需求和痛苦的勇气。从而也有可能使孩子陷入危险之中而不知自救。孩子身体出了问题，不敢跟家人说，拖出毛病的新闻屡见不鲜。

所以我希望我们的家长在教会孩子坚强的同时，也要建立跟孩子畅通的沟通渠道，教会孩子认清身体，敢于表达痛苦，不要再让类似悲剧再次发生。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)