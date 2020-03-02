小孩发烧吃什么药？这篇科普你一定要收藏

孩子年纪小，发烧是常有的事，爸爸妈妈应购买一些小儿退烧药放在家中以备不时之需。市场上的退烧药有很多种，很多新手父母挑花了眼。那么，小孩发烧吃什么药？今天育姐给大家做一个简单的科普。

小孩发烧吃什么药

市场上退烧药的主要成分有多种，但只有对乙酰氨基酚和布洛芬这两种成分的退烧药是比较安全的，可以给孩子服用。

1.对乙酰氨基酚

对乙酰氨基酚具有吸收完全、快速的特点，服用后半小时就会见效。而且对乙酰氨基酚的副作用较小，不会刺激肠胃道，也不会影响凝血功能和血小板功能，没有肾毒性，安全性较好。2岁以下宝宝发烧，医生常常会让他服用对乙酰氨基酚。

用法：孩子每公斤体重一次服用10-15毫克，每隔4小时服药一次，一天服药次数不能超过5次。

2.布洛芬

布洛芬的优点是药效发挥迅速、平稳、持久。一次服药后，控制退烧时间大约为6小时，最长可达8小时。如果孩子发高烧体温超过39℃，服用布洛芬的效果强于对乙酰氨基酚。

用法：孩子每公斤体重一次服药的剂量是5-10毫克，每隔6-8小时可再次服药，一天之内服药次数应小于4次。

这里还要提醒大家，5岁以下孩子出现不明原因发烧，只能给他服用一种退烧药，不能同时服用不同药物或交替服用不同药物。

小孩发烧正确的服药方法

通常来说，孩子发烧体温超过38.5℃方能使用退烧药物，且每次用药时间间隔应大于4-6小时。如果孩子有高热惊厥病史，大家要积极运用多种方法帮其退烧。

退烧药有很多种剂型，比如针剂、栓剂、水剂、片剂等。大家要根据孩子的年龄选择合适剂型的退烧药。针剂安全性较低，容易出现不良反应，除非孩子发高烧一般不推荐使用。

小孩服用退烧药的禁忌

大家在给孩子服用退烧药物时，要注意以下两个禁忌：

1.不要混着吃

不同的退烧药的持续时间不同，混着吃有可能造成药效重复，导致孩子体温下降过于迅速，产生新的问题。建议大家只给孩子服用一种退烧药，掌握好服药时间和使用剂量。

2.对症服药

通常而言，孩子发烧的病因是细菌感染和病毒感染。大家要根据病因的不同选用不同的退烧药物：

（1）细菌感染引起的发烧

只要让孩子服用对应的抗生素，通常会获得很好的疗效。

（2）病毒感染引起的发烧

目前没有特效药，建议大家在医生的指导下给孩子服用金银花、板兰根冲剂、病毒灵等药物，千万不要盲目给孩子服药。

小孩发烧吃什么药？大家以后遇到这个问题时，不妨拿出这篇科普文看一看，相信可以帮助孩子退烧的！

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