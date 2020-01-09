孕期焦虑不安别忍着，快及时行动起来

几个月前你激动地看到怀孕检测呈阳性，而现在你对每一次产检或不适都感到担心，担心会有什么不对劲。这是一种你无法撼动的感觉，它开始影响你的日常生活。如果你患有焦虑症，情况可能会很复杂。接下来教大家孕期焦虑的应对方法。

孕期焦虑怎么回事

你可能听说过产后抑郁是女性产后的主要问题。但是还有其他的情绪状况可能会影响怀孕。超过十分之一的孕妇在某些时候会感到焦虑。有些女性在怀孕期间症状有所减轻，但有些人的焦虑可能会加重。毕竟，并不是所有让你感到焦虑的事情都在你的掌控之中。

还有，怀孕期间荷尔蒙的变化可能会影响大脑中的化学物质。这也可能会导致焦虑。再来，来自双方父母的过分担心，可能会把紧张情绪传染给你，加重你的心理负担。

孕期焦虑的症状

在怀孕期间，一定程度的担忧是自然的。毕竟，这个过程对你来说可能是全新的。你可能曾经遇到过一些情况让你有理由担心，比如流产。但如果这些担忧开始干扰日常生活，你可能会感到焦虑。症状包括:

* 无法控制焦虑情绪;

* 过分担心一些事情，特别是关于你或孩子的健康;

* 无法集中注意力;

* 感到烦躁或焦虑不安;

* 肌肉紧张;

* 睡眠不佳。

有些准妈妈可能会因为焦虑情绪出现肠胃不适，大家也要注意哦~

如何缓解孕期焦虑

如果不及时控制焦虑情绪，你会坐立不安，使得消化和睡眠受到影响，发生溃疡病，甚至可引起妊娠中毒症。而且持续的焦虑情绪也不利于胎儿的健康发育，甚至给宝宝出生后的身体健康和智力发展带来负面影响，比如宝宝瘦小虚弱、躁动不安、爱哭闹、不爱睡觉等。所以，是时候改善自己的情绪了。

1.谈论

如果你在怀孕期间感到非常焦虑，告诉别人是很重要的。你的伴侣、亲密的朋友或家人可能会提供支持。简单地分享你的想法和感受就足以阻止它们占据日常生活。

2.锻炼

参加有助于减轻压力和焦虑的活动可能是一个不错的选择。身体活动有助于身体释放内啡肽。它们的作用就像大脑中的天然止痛药。有效的活动包括:散步、慢跑、瑜伽。

3.休息

确保你有足够的睡眠也非常重要。虽然在怀孕期间睡眠状况似乎难以捉摸，但小睡可能对你的焦虑症状大有帮助。

4.日记

有时候你可能不想说话，所有这些想法都需要一个地方去倾诉。试着开始写日记，在那里你可以释放你的负面情绪。你会发现写下想法和感受可以帮助整理或优先处理忧虑。你也可以追踪不同的诱因，与医生分享。

5.询问医生

如果你的焦虑症状已经影响了日常生活或者恐慌频繁发作，可以咨询专业医生。分享你的想法和感受时，你不应该感到尴尬或难堪，你越早得到帮助就越好。

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