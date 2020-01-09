助力小家伙健康又聪明，这5类食物都不能少

学龄前儿童健康食品包括以下各种各样的新鲜食品：蔬菜、水果、谷物、低脂乳制品、蛋白质。每个食物组有不同的营养素，而孩子的身体生长和运作正需要它们。

水果和蔬菜

水果和蔬菜提供能量，维生素，抗氧化剂，纤维和水。它们有助于保护孩子未来远离疾病，包括心脏病、中风和一些癌症。

希望大家能鼓励孩子每餐都选择水果和蔬菜。这包括不同颜色、质地和口味的水果和蔬菜。对了，建议好好清洗水果以去除污垢或化学物质，并保留果皮，因为果皮也含有营养素哦~

谷物

谷物食品包括面包、意大利面、面条、早餐麦片、粗面粉、大米、玉米、藜麦、玉米粉、燕麦和大麦。这些食物给孩子成长、发展和学习所需的能量。低血糖指数的谷类食物，像全麦面食和面包，会给孩子更长久的能量，让他更有饱腹感。

牛奶和其他乳制品

主要的乳制品是牛奶、奶酪和酸奶。这些食物富含蛋白质和钙。试着每天给孩子提供不同种类的奶制品——比如牛奶、奶酪片或酸奶碗。如果想要孩子吃低脂乳制品，建议等他满两岁再尝试。

蛋白质

富含蛋白质的食物包括瘦肉、鱼、鸡肉、鸡蛋、豆类、扁豆、鹰嘴豆、豆腐和坚果。这些食物有利于孩子的成长和肌肉发育。这些食物还含有其他有用的维生素和矿物质，如铁、锌、维生素B12和-3脂肪酸。来自红肉和油性鱼类的铁和omega-3脂肪酸对孩子的大脑发育和学习特别重要。

健康饮品：水

水是儿童最健康的饮料。还有，自来水含有的氟化物可以强健牙齿，防止蛀牙。

TIP：需要避免的食物

孩子应该避免快餐和垃圾食品，如薯条、马铃薯片、点心、派、汉堡和外卖披萨。它们还包括蛋糕、巧克力、棒棒糖、饼干、甜甜圈和糕点。这些食物含盐量高，脂肪和糖分饱和，纤维和营养含量低。吃得太多会增加儿童肥胖和患2型糖尿病的风险。

孩子还应该避免喝甜饮料，如果汁、饮料、运动饮料、调味水、软饮料和调味奶。甜饮料含糖量高，营养价值低。它们会引起体重增加、肥胖和蛀牙。这些饮料能使孩子饱腹，让其少吃健康食品。如果孩子们从小就开始喝这些饮料，就会开始养成不健康的终生习惯。

也不建议儿童食用含咖啡因的食物和饮料，因为咖啡因能阻止身体很好地吸收钙，包括咖啡、茶、能量饮料和巧克力。

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