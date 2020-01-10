做到这几点，BB睡眠香香

新手父母长谈论的问题之一是婴儿睡眠。虽然每个孩子都是独一无二的，但他们都有一些共性：其一就是他们最终会感到疲劳，需要睡觉。

1.了解白天与夜晚

新生儿对昼夜的理解相当有限。为了帮助孩子了解白天和夜晚，白天时应允许有一些噪音和光线。还应确保有户外活动，因为自然光有助于他们的生物钟做出适当的调整，让他们习惯用家里的声音打盹，所以不要一直拉窗帘。另一方面，夜间睡眠应该是在一个安静的地方。请关灯，如果可能的话，噪音保持在较低的水平。

2.白天小睡

保持有规律的午睡。但是要记住，当宝宝长牙、感冒或旅行时，他们的习惯会改变。再一个提醒大家，小睡不应该超过三四个小时，尤其是一天中的最后一次小睡，以免干扰夜间睡眠。

3.注意记录

你可以记录变化和模式，你也可以在面临挑战的时候回顾过去。另外，如果你需要咨询专业人士，你手边就会有一个有用的工具。

4.进行睡前例行公事

如果有一件大礼你可以送给孩子(还有你自己)，那就是睡觉前的例行公事:

* 让宝宝沐浴，然后用婴儿油进行舒缓的按摩。

* 把灯调暗，准备喂奶。

* 和宝宝依偎在一起读睡前书。

* 唱摇篮曲，让他们昏昏欲睡。

对了，最好不要在宝宝还没完全睡着就把他放下，后果可不是你想看到的。

5.不要奶睡

不要让孩子含着乳房或奶瓶睡着。虽然一些婴儿长大后可以很好地戒掉这个习惯，但也有一些会变得非常依赖。在孩子深度睡眠前，轻轻移开乳房或奶瓶。尽早开始，因为宝宝的睡眠习惯在4到6个月前就已经形成了。

6.坚持底线

虽然把孩子抱着更容易让他哄睡，但不建议这么做，以免形成依赖。还有，也不建议宝宝一哭闹就立马抱起来。

7.灵活机动但要坚持常规

出牙、旅行、搬家，以及其他无法预料的事情会打破常规，这些都会影响孩子的睡眠。你要做的事，尽量让孩子的作息时间保持一致，并保持睡前程序不变。

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