怀孕期间，肚子上多毛正常吗?

过度的毛发生长，也称为多毛症，在孕妇中很常见。许多孕妇会注意到自己的胃部或其他地方多毛，而怀孕前通常没有太多的毛发。虽然这可能是一种烦恼，但多余的毛发通常是无害的，产后可能会消失。

导致多毛的原因是什么?

当你怀孕时，身体会经历突然的、剧烈的荷尔蒙波动。这包括雌激素的快速增加，其在怀孕期间主要负责腹部毛发。你可能会注意到这些新毛发比头发更厚更黑。除了胃，这些头发也会出现在手臂、胸部、脸、臀部、下背、脖子、肩膀、上背部等处。

毛发会消失吗?

怀孕期间旺盛的腹部毛发通常在分娩后就消失了。在分娩后的六个月内，多余的头发通常会逐渐消失。

在此期间，你可能还会注意到其他身体部位的毛发脱落。如果它没有消失，或者看起来正在扩散或变得更厚，请及时就医。医生会建议做一次血液检查，以确保多余的毛发不是由于以下疾病引起，比如:库欣综合症、肢端肥大症、卵巢或肾上腺附近的肿瘤。

可以去除多余的毛发吗?

怀孕期间出现的多余毛发通常在你生完孩子后就会消失，有些女性则想在怀孕期间将其移走。居家脱毛方法，如剃须、拔毛或涂蜡，通常对孕妇来说是安全的。但记住，你的胃可能比平时更敏感、敏感，所以一定要用保湿乳液来防止过敏。

专业的脱毛方法在怀孕期间没有得到广泛的安全性研究。这些包括:漂白、电解、激光脱毛、处方脱毛膏。然而，如果过度的毛发生长在怀孕后并没有解决，你可能会想要和医生讨论以上的美容方法来去除多余的毛发。

重要提醒

怀孕期间过多的毛发通常没什么好担心的。然而，在极少数情况下，它可能是一种雄激素过多的迹象。雄激素是指雄性激素，如睾丸激素。有几种情况会导致高雄激素症，包括多囊卵巢综合征和用于治疗癫痫的药物。

除了腹部毛发，雄激素高也可以引起:高血压，痤疮，月经不调(怀孕前)，阴蒂增大，声音低沉，体重快速增加。

另外，虽然这种情况很少见，但它可能会影响你未出生的孩子。例如，女婴就有可能从母亲血液中分泌过多的雄性激素，从而形成男性特征。如果你有任何雄激素过高的症状，请及时就医。医生检测你的激素水平，并在需要的时候开药。

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