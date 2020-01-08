不显怀别捉急！看看是不是这些原因

经常听到有怀孕的旁友抱怨，为什么别人怀孕后，肚子一天天在变大。而我怀孕之后感觉肚子没啥变化呀?是不是营养不良啊?今天我们就来聊一下这个话题。

不显怀≠胎儿小

如果是第一怀孕呢，一般在孕12-16周才留意到肚子隆起，也有些孕妈妈在12-18周左右才开始显怀。如果有孕史，往往在孕6-18周这一阶段显怀。

想要知道胎儿的大小有办法，去医院做B超即可。医生可以根据B超显示的胎儿的股骨、双顶径以及孕妇的腹围等数据，来判定太宝宝的大小，而且结果比较准确。

如果说仅看孕妈妈的肚子小，就认为胎儿小就不对了。相信在生活中，大家应该也会遇到这样的情况吧。有的孕妈妈在怀孕的时候肚子看起来很大，但是宝宝出生时体重却只有五斤多。而有的孕妈妈在怀孕的时候肚子有点小，但宝宝生下来也六斤多，正好是新生儿的标准体重。

不显怀的常见原因

除了怀孕次数，还有以下因素影响孕肚大小：

1.孕妈体型

个子比较高挑或者是上半身较长的孕妈妈，就不容易显怀。因为从纵向来看，他们拥有相对较大的空间来容纳胎儿。

而胖一点的孕妈妈由于腹部蓄积的脂肪比较多，孕肚看起来也会比较大。还有，有时比较胖的孕妈妈孕肚明显隆起的时间会比较迟，大家不要太担忧。

2. 子宫体位

这里就要说子宫前壁和子宫后壁，一般更通俗成为前怀和后怀。前者呢，孕妈看起来比较大。而后者孕肚看起来比较小。

3.羊水量

这也很好理解。有些孕妈妈的羊水比较多，孕肚自然就比较大啦~反之，亦然。

4.孕周计算出错

有些孕妈妈月经时期很长，排卵期靠后，使得孕周计算出错，这样孩子的月份就算大了，实际上还没有到显怀的时间。

5.人为因素

有些医生在做B超时习惯从最里面开始算，这样可能就会把胎儿体型算小了。

6.营养不良

如果孕妈妈没有出现以上情况，那么就要考虑胎儿是否营养不良了，这也是我们最不希望看到的。所以为了胎儿健康，孕妈妈一定要注意膳食营养，不要挑食，饮食一定要多样化。

理想的孕期体重增长速度

“长肉不长胎”最理想。通常来说，孕妈妈想要胎儿的体重大小刚好，那么孕期就要做到管住嘴迈开腿。当然，并不是让你节食，但也不能吃太多。只要能让你的体重保持在正常范围内就好。

正常来说，在孕早期的话，增长1-2kg为宜;到孕中晚期，每周增长0.3-0.5kg左右(肥胖孕妇增长0.3kg/周)。也就是说整个孕期，孕妈妈的体重增长在10-12kg为宜(肥胖者增长7-9kg)。如果你的体重不在这个范围的话，那么就一定要注意你的饮食了。

最后育姐想说的是，如果你在怀孕的时候孕肚子比较小的话，不要太过于着急。只要注意饮食并坚持运动（适合自己月龄的孕妇体操、散步等），定期去医院做产检，那么就不必太担心了。

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