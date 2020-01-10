2019年母婴奇闻回顾，养孩子哪有那么简单~

鼠年来了，回望2019，我们一起度过的日子，哪些母婴事件曾经刷爆了你的微博和朋友圈？下面我们就一起来盘点一下那些母婴奇闻~

1月

BB烧到42度妈妈请假被拒，做个职场妈妈真的好难！

事件回顾：一位80后妈妈的宝宝才九个月大，但是高烧42度不退，因为丈夫在外地出差，家中还有4位老人需要照顾，妈妈不得不请假回家照顾宝宝。

但是当请了一天假，宝宝病情没有好转，妈妈欲多请一天假的时候，主管却拒绝了她的申请。妈妈在网上晒出了主管的谈话截图，对话中，主管以“工作和家庭需要协调开”为由，拒绝了这位妈妈的请求。

很无奈，尽管孩子尚在哺乳期，尽管孩子42度高烧不退，但人在职场，身不由己。照顾生病的孩子已经很吃力，却还要面临工作上的重重压力，也许对于职场妈妈来说，这样的瞬间真的会让人崩溃。

辣评：这都不给假，这么极品的领导也是少见。

2月

爱吃肉讨厌喝水，九龄童双肾内长结石，密密麻麻！

事件回顾：深圳一9岁男童饮食习惯就是如此，然后悲剧了。最近，他刚做了手术，从肾内取出56颗结石!据说，刚开始小轩(化名)说肚子疼，家长以为是上火也没大在意。

然鹅突然有一天，他上厕所时发现自己尿液变红了。家长这才觉得事情大条了，立即带小轩去医院检查。这一检查吓一跳，情况还有点严重!在X光图像下，医生惊讶地发现小轩双肾内密密麻麻分布着大小不等的结石，特别是右侧肾脏。

医生解释说，一般，成人只要有0.5cm大小的结石就会导致尿路梗阻，就需要及时治疗。小轩双肾内的结石不仅多，而且有一个体积竟和鹌鹑蛋差不多大!通过4小时手术，医生从小轩右肾取出的56颗！

辣评：结石数量竟然和我国民族一致！手动滑稽~

3月

有人公开售卖妇科、男科检查视频，只一句mmp!

事件回顾：这年头，网络购物那是一项基本技能。凡是生活中要用到的各种物品，都能在网上买到。而在一些二手平台，有时候还可以淘到惊喜好货。但万万没想到，有人竟低价售卖“妇科真人检查”视频！简直了！

前不久，有网友发现在闲鱼上输入“妇科”这一关键词，便可搜到大量“真人妇科检查视频”的商品。价格不高，多在10元以下。对了，卖家还特别标注了“未成年人禁止购买”。据悉，此类卖家所售商品内容包含大量暴露、血腥的妇科检查教学视频，有的还夹带色情视频。

对此，有法律界人士发声“平台、卖家出售该类视频会侵犯个人隐私权及名誉权。如果视频渲染了色情内容，则有可能涉嫌传播淫秽物品牟利罪。按照《刑法》规定，(传播者)处三年以下有期徒刑并处以罚金。”

辣评：亲，这边有对手镯等你领取哦~

4月

小女孩7岁半已来“大姨妈”，性早熟真得用心防！

事件回顾：宁波一7岁半女童6岁时乳房发育，7岁半就来月经!小姑娘的爸爸告诉医生，女儿从小就又胖又高，他也一直自豪于自己把女儿养得好，直到被老师告知一年级的女儿竟然来了月经!

经检查，小姑娘确实是初潮来了，已被确诊为中枢性性早熟，也就是真性性早熟。医生表示“保守估计一两年前乳房就开始发育了，但由于胖，加上家长大意，一直没有被发现。如果那时候能来看就好了。”

听闻此言，小姑娘的爸爸自责不已。原来，小姑娘自小就爱吃红烧肉、洋快餐，还经常拿奶茶当水喝，薯片、巧克力不离嘴……长期高脂高蛋白饮食诱发了性早熟。而他和妻子离异，一个人带着孩子，确实疏忽了一些细节，没能及时察觉女儿的身体异常。

辣评：我们希望的是孩子能早当家，而不是早熟。

5月

闺女不听话爸爸开车撞树，又是留守儿童的悲哀！

事件回顾：母亲节下午5点左右，南京特警接到报警，有人开车撞树上了。当警方赶到现场时，发现事故车横着停在路边，车头严重受损，车内安全气囊也已打开。而在事故车不远处，一中年男性正蹲在地上，眼角还有泪水。

在平复男子情绪后，特警向他了解具体情况：他姓陈、淮安人，女儿今年18岁，去年技校毕业后一直在南京工作。这次过来就是不放心女儿一个人在南京，想把她接回淮安工作，只是没想到女儿仍然不肯回去，气急之下陈先生故意开车撞向了路边的大树。

在被带往派出所的途中，老陈谈了自己和女儿的关系，原来早年夫妻两人要去上海打工，于是把刚断奶的女儿留在淮安老家给爷爷奶奶带，一直到女儿15岁才接到身边。只是没想到，现在女儿这么不听自己的话。

辣评：没有陪着成长，就别指望孩子多爱你！

6月

9岁脑瘫女童惨遭溺死，凶手竟是最亲的人

事件回顾：一年前的6月25日，南京市江宁区湖熟的一河道内惊现一具约9岁、身高一米三左右的无名女童遗体。警方迅速发布了悬赏，希望能够征集到女童的身份线索，却始终无人前来认领。令人揪心的是，在女童遗体被发现的时候，她随身的书包内，竟然放着两块砖头，重达8斤！

虽然尸体无人认领，但是警方在调查后，还是给出了警方通报。万万没想到，造成9岁女童溺水身亡的犯罪嫌疑人不是别人，正是该女童的爷爷和爸爸。将近一年后的2019年6月3日，这桩案子开庭，其父亲和爷爷均承认故意杀人，当场认罪。

辣评：对于特殊儿童，社会的包容性还有待提高啊！

7月

“杀妻冰柜藏尸案”二审宣判：糊涂家长还要毁掉多少孩子

事件回顾：频上热搜的“杀妻冰柜藏尸案”7月5日迎来二审宣判，上海市高级人民法院依法公开宣判被告人朱晓东故意杀人上诉一案，裁定驳回上诉，维持原审对朱晓东以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身的判决，并依法报请最高人民法院核准。

去年8月一审的时候，朱晓东就已因杀害妻子杨俪萍并藏尸冰柜三个月多月而获判死刑，但近一年来，朱晓东的家人上诉请求从轻处罚。但是他杀妻藏尸冰柜，但他都自首了啊，他下手后就害怕了，你们就不能放过一个胆小的才29岁的乖宝宝吗？

我们不能。

辣评：愿他能在 天堂 地狱继续当个乖宝宝！

8月

儿子受了伤，妈妈气不过，竟拿开水泼了邻居孩子…

事件回顾：苏州吕某一家租住在一所民宅内，李女士父母也是该民宅的租户。吕某是全职妈妈，平常都在家带孩子，那天吕某3岁儿子路过的时候，不小心踢翻了李女士父母放在过道的暖水壶，左小腿也因此被烫伤。

其实这次受伤不是非常严重，经过治疗后基本没有大碍，但是两家在赔偿上产生了纠纷，吕某也因此产生了怨气。过了几天，李女士带着8岁儿子到父母家来玩，吕某看到她们一家和睦地吃饭，而自家孩子的伤还没好，一时气不过，就回家端了一盆开水向李女士儿子背部泼了过去。

经过鉴定，李女士儿子属人体轻伤二级，案发后吕某赔偿了李女士全部经济损伤，并且得到了谅解。

辣评：本来是小事却硬要闹大，远亲不如近邻啊。

9月

男童踢球无意砸中街头女子，竟遭随行男子怒踹

事件回顾：9月1日，江苏淮安某小区，几个孩子在小区门口踢球，一名男子骑电动车载一名女子经过。足球砸中了女子的胳膊，骑车男子下车飞奔向踢球男孩，向他狠狠踢了一脚，男孩被一脚踹飞… 随后男子骑车载着女子扬长而去。

随后男孩母亲报警，视频也在网上迅速流传开来。踹人男子随后到公安机关自首，并被处以行政拘留12日。

冲动的一脚下去，拘留了，工作肯定是丢了（如果有的话）。你女朋友以后愿不愿意跟一个有案底的人在一起呢？祝福你们吧。

各地的交通管理法中，电瓶车载人都属于违章行为。电瓶车载人很容易导致刹车刹不住，引发事故。有些城市还要求骑电动车佩戴头盔。大家还是要遵守交通法律，保护自己，也保护身边人。

辣评：孩子踢球找错了场地，电动车带人也不对哦~

10月

女童大半个身子伸出18楼窗外，宝妈不信坚持不让砸锁

事件回顾：9月12日晚7点左右，武汉一小区一位业主无意间发现，18楼竟然有个小女孩大半个身子趴在窗口，而且身边似乎没有大人。因为担心小女孩会意外坠落，这位热心的业主赶紧联系了物业，物业人员随后报了警。

民警立即赶往现场。此时天已经黑了，从附近邻居家中可以看到小女孩还趴在窗口，不断喊着“妈妈、妈妈”。见状，民警很快联系上小女孩的妈妈，将情况告知对方“您家孩子半个身子都钻出窗外了，我们现在打算砸锁开门!”

但万万没想到，小女孩的妈妈坚持认为自己6岁的女儿不可能自己打开家中窗户，要求民警不要破坏门锁，等她晚上回家再处理。尽管小女孩的妈妈态度如此，但民警和现场的物业、邻居都不放心，到楼上观察后发现小女孩依然不断将身子伸出窗外，决定立刻开锁，并在此拨打小女孩妈妈的电话：“你回来再修(锁)撒，你孩子的生命重要，还是你的锁重要?!”

7点47分，迅速赶来的消防员将挂锁夹断。

辣评：锁or孩子？别做让自己后悔一辈子的决定！

11月

双11故事多，有夫妻为一千块吵架

事件回顾：据报道，打工为生的小王和小杨夫妻俩却为了购物吵了一架。由于两个人月工资加起来不过5000左右，家里还有一个8个月大的孩子嗷嗷待哺，于是小王在双十一之前就浏览了各大网点，计划给孩子囤点尿不湿和奶粉等物品。

4号晚上，丈夫小杨登录了妻子账号，发现购物车里有1000多元的物品。不知道是怕妻子乱花钱还是太小气，小杨趁着妻子洗澡的功夫，给购物车来了个“一键清空”。

妻子出来后，发现精心挑选的商品全部不见了，小杨还在一旁责怪自己不顾家里经济状况提前消费，于是委屈生气，两人因此闹得不可开交，甚至到最后，小杨报警求助。

辣评：有这么个趁便宜囤货的持家老婆，你还要啥自行车？

12月

9岁女孩联合国演讲，如何让孩子也如此优秀？

事件回顾：中国女孩黎子琳在联合国演讲的事情迅速蹿上了热搜，相关话题阅读量超过1.6亿次，视频播放量也超过800万次。在视频中黎子琳以保护大熊猫为切入点，详细介绍了中国青少年为了保护环境和气候做出的努力，整过过程自然大方，很是自如，给现场和网上的人们留下了深刻的印象。

黎子琳的妈妈林娜透露，女儿是个正宗的成都人，英语之所以很好，是因为她和老公都是英语老师，从小被熏陶。至于为什么可以去联合国发言，是因为2019年，黎子琳参加了一次有关文化传播的比赛“中华少年说”，并且获得了中国区低年级组冠军、以及在英国举行的总决赛亚军，从而获得了NGO组织邀请，参加了此次联合国气候变化大会。

辣评：看看身边看佩奇的孩子，你酸了嘛？

2019年就这么悄悄的过去了，当初定下的目标都实现了吗？如果没有就在2020年努力起来吧~

最后提醒一句，今年出生的孩子看90后的你，就和你看60后是一样的！颤抖了吗，阿姨/叔叔们！

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