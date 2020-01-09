鼓励腼腆的孩子社交，没你想得那么难

有些孩子外向，天生更善于交际，而有些孩子很腼腆。所以总有一些家长吐槽自家孩子，虽然喜欢上学和学习，但在外很安静似乎很难交朋友。大家别着急，下面告诉你怎么能鼓励他们社交。

孩子腼腆的表现

一个害羞的孩子像是挂在妈妈或爸爸身上，或者在没有一个亲近熟悉的大人在身边的情况下，往往独自坐着，低着头，不和任何人说话。他们不会参与任何活动，几乎不和别人眼神交流，即便敢说什么也很难理解。

“他在家里不是这样的，”家长通常会告诉老师，儿科医生，或者孩子不认识的人。害羞的孩子不是故意不友好，而是在陌生人面前，或者在让他不安的情况下，更容易表现表现得高冷。

如何帮助腼腆的孩子

实际上，害羞在学龄前儿童中很常见。当孩子可以坦然面对陌生环境时，说明他长大了。大家可以做一些事情来帮助孩子建立自尊，鼓励他展现个性。方法如下：

1.角色扮演

大家可以表演孩子经常遇到的常见场景。你可以用洋娃娃或木偶。让孩子想象他(或他的洋娃娃)走进教室。他做什么?他说什么?然后切换。你扮演害羞的孩子的角色，让孩子成为帮助他的成年人。注意他用来安慰别人的方法。它可以给你一些线索，告诉你为什么孩子会这样做。

2.分享你自己的害羞

很有可能有一段时间你觉得自己有点害羞，比如第一天工作超紧张。把这件事告诉你的孩子，这会让孩子明白自己并不孤单。

3.询问原因

孩子在家里这样做，在别人面前那样做可能是有原因的。虽然他在表达自己时可能会遇到困难，但通过一些探索性的问题，你也许能够找到问题的根源。

4.提前准备

如果孩子面临一种可能让他们感到不舒服的情况，你会提前知道。也许你要去参加一个大型的活动。那天早上，和孩子谈谈你要去哪里，谁会去那里，会发生什么。制定一个游戏计划可能会让孩子感到更舒服。

5.帮助他交朋友

并不是每个人都会自然而然地成为朋友。对于学龄前儿童来说，这是一项全新的活动，也可能是一项挑战。所以请稍微干预一下。

慢慢开始，把孩子介绍给他们这个年龄的人。也许是他们在学校认识的人，甚至是邻居认识的人。如果他们在一起感觉很舒服，而且孩子正在热身，请另一个孩子过来玩。当你的孩子在其他孩子面前变得舒适时，他很可能会把这些带到其他地方。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)