姐弟俩相隔半小时出生，却分别成了“10后”“20后”

据英国《每日邮报》报道，今年新年前夜，美国一对龙凤胎姐弟在印第安纳州卡梅尔市降生。据悉，这对龙凤胎的出生时间尽管只相隔半小时，但却相隔一年被分别划为“10后”和“20后”两代人。

龙凤胎姐弟跨年出生，健康情况良好

据了解，这对龙凤胎的姐姐取名为乔斯林，弟弟取名为杰克森。据两人的父母透露，孩子的预产期原本是在今年2月下旬。去年12月31日，因为胎动不正常，夫妻俩来到医院做检查。让人没想到的是，医生通知他们，孩子马上就要降生了。

去年12月31日晚上11点37分，姐姐乔斯林首先出生，体重约为1.9公斤。30分钟后，也就是今年1月1日0点07分，弟弟杰克森也降临到人间，体重约为1.85公斤。医生表示，这对龙凤胎姐弟的健康情况良好。

孩子跨代父母惊喜不已，只想带其回家

孩子们的父母表示，他们曾经设想过孩子有可能会隔天出生，但没料到孩子们会跨年出生，而且跨越了“10年代”和“20年代”。发生这样的事情十分罕见，也让他们惊喜不已。

面对“10后”的姐姐和“20后”的弟弟，夫妻俩表示，他们还没想好以后该如何给他们过生日。但现在只想赶紧带两个新生宝宝回家，让他们和5岁的哥哥和10岁姐姐见面。据悉，妈妈准备继续当家庭主妇，在家专心照顾孩子们。

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