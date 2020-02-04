儿童感冒药究竟怎么用？这些误区千万别进！

宝宝感冒很难受，有些家长会让他们服用感冒药缓解不适。然而很多新手爸妈没有经验，在使用儿童感冒药时往往踏入误区，给宝宝健康带来很大威胁。今天育姐给大家说一说儿童感冒药常见的八大误区，快来了解一下吧。

误区一：感冒是小病，不用放在心上

尽管感冒是小病，但也有可能诱发并发症，造成严重的后果。宝宝免疫系统还没有发育成熟，患感冒的风险远远高于成人，而且如果没有及时治疗，在承受病痛的同时，还有可能引起心肌炎、肺炎、中耳炎、支气管炎、鼻窦炎等严重并发症。

育姐在这里提醒大家，发现宝宝感冒要及时对症治疗，千万不要延误。

误区二：感冒药成分不用在意

宝宝感冒后常常会出现流鼻涕、鼻塞、咳嗽、发烧等症状，需采用均衡全面的配方加以缓解。因此，儿童感冒药须具备抗组胺药物、鼻减充血剂、镇咳药物、解热止痛剂这四种成分，如果缺少某些成分，儿童感冒药的疗效就会受到影响。而且，均衡配方并不只是四种成分的简单组合，还能协同增强疗效、相互消减副作用。

误区三：打针的疗效比口服药更好

很多家长认为，打针可以让感冒宝宝尽快康复。其实，这种观点是错误的。与静脉输液或打针相比，口服药物在安全性和疗效上都要强上一些。发现宝宝感冒，大家让他服用安全的儿童感冒药即可。

误区四：同样治感冒，无需买昂贵药物

市面上很多感冒药都采用相似的配方，但各个制药公司在设备和制造工艺上有差异，导致生产出来的感冒药在安全性、稳定性、纯度上都有所不同。

如果药物中含有过多杂质，宝宝服用后发生不良反应的风险会大大增加。因此育姐建议大家，给宝宝服用大品牌的儿童感冒药为好。

误区五：中药没有副作用

很多家长认为，中药药性平和没有副作用，可以放心给宝宝服用。其实，不论是中药还是西药，都要对症治疗。而中药的辩证比西药还要复杂，如果没有对症用药，反而会让病情恶化。

误区六：接种疫苗后不会患感冒

疫苗并不能100%预防感冒，有效性只有60%左右，所以接种流感疫苗并不表示就不会患上流感。再说，感冒病毒和流感病毒有很多种，而一种流感疫苗只能预防一种病毒，接种疫苗的目的只是为了减少患流感的几率，同时防止诱发心肌炎、肺炎等并发症。

误区七：有抗病毒成分的感冒药更好

引起感冒的病毒有很多种，因此无法确定此次感冒是什么病毒引起的，而且现在也没有针对某种感冒病毒的特效制剂。

另外，盲目给宝宝服用抗病毒药物，不但不能帮助身体康复，还有可能出现不良反应。宝宝的肝肾功能还没有发育成熟，感冒药中含有过多成分会增加代谢负担。

误区八：抗生素是速效药

抗生素的作用是消灭细菌或抑制细菌滋生，但大部分普通感冒的病因是病毒感染。因此，服用抗生素类药物并不能让病程缩短。而且，滥用抗生素还有可能延误病情，造成体内菌群失调、增加细菌耐药性。育姐提醒大家，给宝宝服用抗生素类药物要慎重。

了解了以上这些用药误区，大家在给宝宝使用儿童感冒药时一定要遵医嘱，千万不要盲目服药。

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