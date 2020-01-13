宝宝感冒，如何照料赶紧来学一学！

感冒虽然是一种常见疾病，但宝宝患病后可能会影响正常的饮食和睡眠，爸爸妈妈一定要做好日常的护理工作。那么，宝宝感冒该如何进行护理呢？今天育姐给大家科普一下宝宝感冒的正确护理方法，快来学一学吧。

1.给宝宝擤鼻涕

宝宝年龄小还不会自己擤鼻涕，大家要及时帮他擤鼻涕使其保持呼吸顺畅。宝宝鼻塞，可在他外鼻孔涂抹一些凡士林油加以缓解；宝宝鼻涕粘稠，可以用医用棉球捻成小棒沾出鼻涕，也可用吸鼻器吸出鼻涕；宝宝鼻塞时吃奶困难，建议大家在喂奶前15分钟给他用盐水滴鼻液洗鼻，等上一段时间后用吸鼻器吸出鼻涕，鼻子通畅后，吃奶也就不会感到困难了。

2.让宝宝睡得更舒服

宝宝感冒后，良好的睡眠有利于身体的恢复。大家要让宝宝多睡一些时间，少去户外活动，不要过于劳累。如果宝宝有鼻塞症状，大家可在他被褥下垫一两块毛巾，使其头部抬高缓解鼻塞带来的不适。请注意，两岁以下宝宝不能直接睡在枕头上或垫有枕头的床垫上，以免发生窒息或颈椎损伤。

3.做好日常饮食

维生素C能提升宝宝免疫力，帮助身体尽快恢复，大家要让他多吃富含维生素C的蔬菜和水果。奶制品会增加黏液分泌，宝宝感冒期间让他少喝点奶为好。如果宝宝食欲不佳，大家可让他吃一些易消化的流质食物。另外，多喝水可以让鼻腔分泌物变得稀薄，方便清洁。

4.让宝宝洗蒸汽浴

把热水或淋浴打开，关上浴室门让宝宝在蒸汽弥漫的环境中待上一刻钟，这样可有效缓解鼻塞症状。请注意，宝宝在浴后要立即穿上干净的衣服，以免受凉加重病情。

5.保持空气湿润

大家要增加空气湿度，防止空气干燥。晚上睡觉时，建议打开空气加湿器，让宝宝呼吸更顺畅。育姐提醒大家，白天别忘了加湿器的清洁和消毒，以免病菌和灰尘集聚。

以上方法大家学会了吗？以后碰到宝宝感冒，不妨试试这些方法，真的很有效！

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