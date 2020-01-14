小孩调皮易受伤？外伤处理方法学起来

我们都知道，宝宝的皮肤是十分娇嫩的，稍加不注意就很容易受伤，一旦理不好，就会留下疤痕。而且孩子身体免疫力较差，皮肤外伤也很容易被感染，因此掌握一些必要的外伤处理方法，还是很有用的。

1.擦伤

擦伤一般伤口不会太大，也不会很严重，一般都是小宝宝摔倒磕碰受的伤，不需要去医院自行处理就可以。如果伤口较浅、面积比较小的擦伤，可以自行清理并消毒，然后用干净的纱布包扎一下；若面积较大或是影响宝宝形象的，那就需要注意了，这时候我们应该简单处理一下，然后带宝宝及时就医。

2 .裂伤

理论上讲，发生裂伤需要在24小时内缝合伤口即可。但是如果受伤的部位比较敏感，像脸部，就需要更早的及时缝合，因为耽误的时间，那么情况也就越严重，也很容易留下疤痕，因此要及时就医。

3 .刺伤

刺伤，可能就比较严重些，一般都是因为尖锐物体刺伤皮肤表皮导致，会有少量血流出，而且伤口较窄、深，因此细菌很容易滞留，引发感染，还很容易患上破伤风。因此，无论问题大小，务必及时就医。

4. 割伤

造成割伤的原因一般很简单，无非是刀、剪、玻璃片等锋利的器具造成的损伤。被割伤后，先用清洁物品止血，再用绷带固定住。血流不止时，直接压迫止血，用手指或手掌直接压住伤口，让血液凝结成块。

若是是手指被割伤，且伤口流血较多，则应紧压手指两侧动脉，5～15分钟后，一般便可止血。即便是其他部位割伤，都要加压止血。紧急情况下，还因及时就医，毕竟耽误不得。

5.被动物咬伤

小朋友们调皮好玩，有的时候也很容易被狗、猫等动物咬或抓伤，遇到这种情况，我们不建议自行处理，而是马上送医治疗，并且根据医嘱注射狂犬疫苗或者血清，以免存有后患。

不管怎么说，宝宝受伤肯定是我们不愿看到的，但是掌握一些必要的常识也还是很重要的。

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