想养出高EQ娃？这些游戏赶紧玩起来

我们都知道除了智商之外，情商也很重要。而且很多时候，情商高的话可能比智商高更具优势。那你知道如何培养孩子的情商吗？下面就介绍几个培养情商的日常小游戏，希望大家能够有所收获。

1.挠痒痒

适合0-6个月的宝宝，道具：毛毯、羽毛、棉球等可以轻抚宝宝的物品。

父母怀里抱着宝宝，然后用毛毯、羽毛、棉球等柔软的物品轻轻触碰他的手指和脚趾，同他低声说话，宝宝会感到非常快乐。每次触摸宝宝的手指和脚趾的时候，可以用不同的物品，只要能达到痒痒的效果就行。

不过物品不同，宝宝的触感也会不同。在触碰过程中，可以不断呼唤宝宝的名字，增进父母和宝宝间的交流。

2.滚雪球

适合6-12个月的宝宝，道具为大浴巾。

让宝宝横躺在浴巾上，使其头伸出浴巾外，让他的双臂伸直紧贴大腿，双腿伸直。用浴巾将宝宝卷起，卷好后抓住浴巾外侧的两角，然后向上拉浴巾，使宝宝顺势滚出浴巾。在游戏过程中，不断呼唤宝宝的名字，将宝宝比作一个雪球，然后说：“滚雪球啦！”。

6个月大的宝宝需要更多的感官刺激，通过这个游戏，增强宝宝的触觉感受能力，并能从中体会到快乐。

3.涂鸦

适合30～33个月的孩子，道具：水彩笔、颜料、白纸。

让宝宝自己涂，或是由爸爸妈妈协助宝宝在手掌上涂上喜欢的色彩。在涂水彩的过程中，宝宝会对于水彩冰冰凉凉，以及毛刷刷过的感觉感到好奇。请宝宝张开小手，将手印按在爸爸妈妈的手印旁边，就是一幅好看的作品了。

通过这个游戏，可以让宝宝感受缤纷色彩，体验快乐的感受。

别看这些游戏很不起眼或是很简单，但是只要坚持一定会有很不错的效果哦~

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