怀孕后老打喷嚏怎回事，对宝宝有影响吗？

怀孕有很多未知因素，所以有很多困惑是正常的。以前看起来无害的东西现在可能会让你焦虑，比如打喷嚏。怀孕期间你可能更容易打喷嚏，但请放心打喷嚏对你或孩子都无害，这不会造成流产。继续阅读，你将了解更多相关知识。

许多女性在怀孕期间会比平时更容易打喷嚏。医生称之为妊娠性鼻炎。可能从怀孕期间的任何时候开始，通常在宝宝出生后两周内消失。症状包括流鼻涕，打喷嚏。

可能原因

原因尚不清楚，但可能与激素变化有关。

1.过敏

有过敏史的女性在怀孕期间可能会继续出现过敏症状。这包括季节性过敏(花粉、干草)和室内过敏(宠物皮屑、尘螨)。有研究发现，怀孕期间过敏不会使低出生体重或早产等风险增加。

2.感冒或流感

你可能因为感冒或流感而打喷嚏。怀孕期间，免疫系统会受到损害。正常情况下，免疫系统对病细菌反应迅速。然而，当你怀孕时，免疫系统变得小心谨慎，以免把正在成长的胎儿误认为是有害的入侵者。这导致它对真正的入侵者反应更慢，比如导致感冒症状的病毒。这意味着你特别容易受到办公室里讨厌的感冒病毒影响。

普通感冒不会对你或孩子造成任何危险，但是流感是危险的。如果你怀疑是流感或发烧，立即联系医生。

风险

打喷嚏不会伤害孩子。在怀孕的任何阶段，打喷嚏都不会对宝宝造成任何危害。然而，打喷嚏可能是一种疾病或疾病的症状，如流感或哮喘。

一些孕妇打喷嚏时，肚子周围会有剧烈的疼痛感。这可能会引起不适，但并不危险。随着子宫的生长，连接子宫的韧带会被拉伸。打喷嚏和咳嗽会对韧带造成更大的压力，导致刺痛。

如何应对

你怀孕时摄取的任何东西都可以传给孩子。这意味着你必须小心对待对待身体，特别是当涉及到药物的时候。一些止痛药，抗组胺剂和过敏药物在怀孕期间是安全的。在服用药物之前先咨询医生总不会是错的。

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