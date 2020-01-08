看到地上有一百块钱，她捡起后哭了

今年28岁的崔女士是一个4岁孩子的母亲，趁着周末休息，她带着儿子童童去附近的公园玩耍，享受甜蜜的亲子时光。

宝妈引导孩子拾金不昧

妈妈，你看！童童突然指着草地上的一个东西说。

崔女士仔细一看，原来是一个卡通钱包。打开来，里面有几十块现金，一些可爱的卡片和一张学生证。

崔女士了然，这应该是某个粗心的女学生不小心落下的，于是她蹲下身子，和童童轻轻地说：童童，我们先不去玩跷跷板了，就在这里玩一会好不好，等等它的主人。崔女士指着钱包又说，如果你弄丢了心爱的小汽车是不是也很难过，所以我们一起把钱包还给人家。好吗？

童童一直很听妈妈的话，皱着小鼻子，想了想，同意了。崔女士毫不吝啬地夸奖道：童童真乖，真棒。

陪童童在钱包丢失的四周玩了15分钟左右，两个初中生模样的小姑娘急急忙忙跑过来了。

一个女生上前有礼貌地询问：阿姨，你有看到一个粉色的钱包吗？崔女士知道，这就是钱包的主人了，但她还是说：我捡到了，你说说钱包具体长什么样，里面有什么东西。女生结结巴巴地回答完，崔女士笑了：拿着吧，下次小心点，别再弄丢了。女生激动地一鞠躬：谢谢阿姨！随后和同伴离开了。

这时候，崔女士就趁机教育童童：不属于我们的东西不能拿，要物归原主，知道吗，你看刚刚那个小姐姐多着急，我们把钱包还给她的时候，她是不是很开心啊。童童点点头，表示记住了。

宝妈幼时曾因捡钱陷入难堪境地

这件事让崔女士想起了二十多年前的一件事，那时候，她才五六岁。其他事情可能已经很模糊了，但是唯独那件事让她至今不能忘怀。

一个冬天，她跟妈妈去电话亭打电话，隔壁电话亭也有一个年轻的姐姐在打电话。年幼的崔女士发现那个姐姐掏东西的时候掉了一百块钱，而且一直没有发现，在专心讲电话。害羞的她扯扯妈妈的袖子，示意妈妈去看。

然而，妈妈的话却让崔女士感到慌张，妈妈说：你悄悄地去把钱捡回来，到时候给你买娃娃。你个子小，不会被发现的。

在妈妈的催促声中，小小的崔女士弯下身子，挪到了隔壁的电话亭，她探出手，又偷偷看了一眼还在打电话的人，终于捡起了那张一百块，心想：妈妈一定会高兴的。

当她准备退回去的时候，她听到了一个炸雷般的声音：小妹妹！

崔女士吓了一跳，被发现了！怎么办怎么办！年幼的崔女士害怕的不得了，甚至不敢抬头看那个姐姐。

谁知，那个姐姐又接着说：小妹妹，你是帮姐姐捡起来的吗？谢谢你哦。

崔女士一下子就哭了，眼泪不停地往下掉，她也不说话，把钱往那个姐姐手里一塞，就冲回妈妈那里，妈妈赶忙带着崔女士离开了。

崔女士在长大后时常会想，那个善良的姐姐一定是发现了她的“恶行”，但是为了保护一个孩子的自尊心，选择换了一种说法。崔女士对此非常感激，如果当时那个姐姐在大庭广众之下，闹开来，并且不依不饶，可能会给崔女士留下一辈子的心理阴影！

拾金不昧是我们中华民族的传统美德，家长一定要以身作则，当好孩子的榜样，不要让孩子陷入到难堪之中！

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