春节漫漫返乡路，熊孩子的零食不能少

有钱没钱回家过年，春运，众多中国人回归的必经之路。而因为人流量过大，所以春节的返乡路往往会比较漫长，那么该如何让这段路程可以开心快乐的度过呢？尤其是对家有熊孩子的家庭，收拾行囊，可是行囊里孩子爱吃的零食带齐了吗？毕竟熊孩子们可是不给糖果就捣乱的哦~

当然给孩子的零食还是要挑一下，否则对他们的健康非常不利。这里推荐几个可以在家做的小零食，不仅解馋还很健康：

1.饼干、坚果类

饼干的香浓奶香，还有饼干的可爱造型很适合宝宝食用，还可以帮人体补充钙和磷元素。核桃营养丰富，含有丰富的蛋白质、脂肪，矿物质和维生素，可防止细胞老化，能分健脑、增强记忆力及延缓衰老。

2.牛轧糖

既可以当做宝宝路上的小零食，又可以当做新年礼物带回家。混合着牛奶香浓的糯软糖浆，让学龄前宝宝别有一番嚼劲，既可以锻炼咀嚼能力，又令漫长旅途充满乐趣。香脆的花生仁在咀嚼中咯吱响，花生有饱腹感，而富含的叶酸、膳食纤维、精氨酸等，也都能对心脏起到保护作用。

3.鲜奶糖

与牛轧糖一样，牛奶糖以奶香浓郁，入口即化而闻名，还有就是能够消耗人体多余的淡奶油。雪白香糯，是吃货宝宝们的必备口袋零食。亲手制作的牛奶糖不知道有没媲美小时候的大白兔糖呢？而我们亲手制作的奶糖，更是别具一番风味，让宝宝吃的开怀，与众不同。

4.小饭团

小小的Q饭团一口一个，可当做解馋小零食；小饭团变身为大饭团，又可作为滋味的主食。在旅途、这种简单饮食的条件下，小饭团孩子很便捷也很好吃！而且饭团口味丰富，不怕吃着单调。

归程漫漫，回家、归心似箭，在路上与孩子，不妨吃些小零食，共同走过这漫漫路途，欣赏一下沿途的风景。带着欢乐与幸福一起回家，让这个旅途不乏味，让人生处处充满惊喜与美食的味道。

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