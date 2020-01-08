等你当了奶奶or外婆，会帮孩子带娃吗？

育姐先问你们个问题：你家宝宝是自己带，还是老人帮忙带？不知道大家有没有想过，再等个二三十年我们老了以后，当了奶奶或者外婆，我们会选择什么样的生活？是享受生活和姐妹们一起称霸广场？还是在家帮儿女们带孩子呢？

就这个问题，育姐采访了下身边的妈妈们，她们是这么想的：

当然要带派！

@夏至散人：帮啊。 我外婆已经带过九个小孩，从七零后(我妈和我姨妈还有我舅舅)，八零后(我小姨)，九零(我，舅舅的三个孩子)后，零零后(我妹)，直到一零后(小姨的孩子)。

小王子只有一朵玫瑰，已经弥足珍贵，我外婆有一园，还是各种年代的。看着这么幸福，我当然也会帮我儿子女儿带咯。

@L小包：我想如果以后儿子们需要我帮带，我一定帮带。因为我是一怀孕家婆就躲回老家（没怀之前就跟我们住，说跟儿子在一起好），我自己带两宝，经常累到发晕，心里那个恨，但只能放心里，不能对老公家任何人说。不希望儿媳再重复我这种忙到连饭都吃不上的生活。

@妈妈爱宝宝猪：生活在广州一线城市，养车供楼，夫妻双方都不敢失业，只有靠老人家来带孙子。并不是想依赖他们，而是实在没办法。如果我老了儿女们还是这种情况，我肯定也要帮他们带孩子减轻经济和生活压力啊！

@敏敏小猫：我是外婆。将来如果女儿需要我帮忙带孩子的话我一定全力以赴。不为别的，因为爱孩子，我不忍心我女儿的生活没有人帮忙带孩子而变得窘迫。

以我自身的经历来说，我自己的父母重男轻女，认为结了婚的女儿就是泼出去的水，嫁了人就是别人家的人了，所以什么都不管，不管发生什么事，从来不肯成为我的后盾。我不想让我的女儿再重蹈覆辙，只要她需要妈妈，我一直都会在。

并不想带派！

@Claire：我结婚时27.5岁，29岁孩子出生，如果儿子和我同步，也是29岁生孩子，那时我58岁，但到时候退休年龄至少65岁。等他孩子小学一年级了我才能退休，就算我想帮，人家还用我帮么？

@你图：不愿意，但是如果没有办法，小夫妻都要上班那就只能帮，那还要看儿媳妇愿不愿意，也许她希望自己的妈妈来照顾呢，而且即使帮也不住一起。

我坐月子婆婆来照顾过，我很感激她，但是婆媳关系从古至今放眼海内外都是及其复杂的，我姑姑有两个儿子自然两个儿媳妇，用她的话说你对她再好都没有用，我对她说你儿媳妇也是这样想的。所以子女成家以后，我觉得还是尽量少搅和到一起。

@颜色不一样的肉肉：我不想带。原因有二：

一：自己带宝宝辛苦过来了，不想再那么辛苦了。所以一定努力赚钱，在经济上支持他们，其他的，不好意思，自己想办法。

二：其中很重要的一个原因是我生的是儿子，我未来是要当婆婆的，我自认为成不了完美的人，横竖都有可能被吐槽，还是不干涉他们的生活好。

@沛J：不愿意，我30岁才生的这个孩子，也希望他不要太早结婚。30岁之后的话，到时候我都60+的人了.辛苦了一辈子，正是身体好有钱有时间可以到处走走旅游享受人生的时候，干嘛这么想不开啊。

他们看不了就请保姆，请不起就别生，我连自己的孩子都不想带，别说给他带孩子了。

养孩子其实挑战的不仅是精力、财力，更多时候是心智的锻炼，还有如何平衡家里的各种关系，不知道那个时候的我们还能不能胜任这项工作？

这里我们只是一起畅想下， 等很久以后自己也当了奶奶或者外婆，还会帮你的子女带娃。至于现在，我们好好带自己的娃吧~

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