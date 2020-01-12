孕期水肿超麻烦，该如何缓解？

相信很多孕妈妈们都会有这样的烦恼，在怀孕后感觉自己下半身好像都”肿”了起来，脚也”胖”一圈，鞋子也变得不合脚了，腿也变粗了。其实，这只是孕期出现的水肿现象（是正常的），那么，孕期为什么会水肿?又该如何缓解水肿?今天就来跟各位讲解一下。

1.孕期为什么会水肿

按正常情况来讲，孕妇在怀孕后的第6周开始，体内的血容量就会慢慢增加40%左右，而孕期的血浆渗透压相比非孕期是要低的，也就是说，血流中的水分会很容易渗透到组织中，这也就是为何会出现下肢水肿的原因。还有就是，在怀孕后，人体的内分泌功能也会发生一些变化，雌激素、醛固酮的分泌会大量增多，从而也就会引起水肿。当然，出现以上这几种水肿现象其实都是正常的，无需太担心。

2.哪些部位容易水肿

一般来说，水肿都是先出现在脚，紧接着小腿、大腿，然后是外阴、腹部，之后还有可能会延伸到四肢、眼睑等。这时候，可以试着用热水泡脚来减轻脚部水肿，也可试着对水肿部位进行按摩。从而达到减轻水肿的目的。

3.如何缓解孕期水肿

如果你想快速缓解水肿的话，以下这几种方法都是可以试一试的。首先，要保证自己有充足的休息，因为人只有在休息的时候，身体器官的负担才会减少，血液的供应也不会显得那么紧张，而且休息还有助于静脉的回流，这样下来水肿自然也就减轻了。

其次，孕妈妈们一定要注意保暖，因为人体温度过低会影响到血液的循环与畅通，从而会加剧水肿。再者，怀孕后一定要注意饮食，如果饮食没有调节好的话，就会使血液变得浓稠，从而导致水肿。还有就是孕期适当的运动也是很有必要的，饭后散散步对于缓解水肿也有一定的效果。

除了以上这些，孕妈妈们还应注意，在怀孕的时候最好是穿一些比较宽松、舒适的衣服，因为紧身的衣服通常都会使血液流通不畅，从而加重水肿。如果这些方法都无法缓解你的水肿，甚至还出现一些并发症，那么就请孕妈妈们一定要及时去医院咨询医生，以免耽误了最佳治疗期。

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