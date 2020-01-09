秋冬小儿养胃，早餐很重要

寒冷容易引发胃病，所以，秋冬时节是胃病的多发季节。一般意义上的胃病是指食欲不振、胃部疼痛、恶心、呕吐等症状。在温暖的环境内体内的微循环才会正常运行，所以，早餐吃“热食”对胃的保护很有作用。现在，我们就来说一说小儿胃病。

患胃病原因

1.细菌感染

幽门螺旋杆菌是常见的致病菌，它能引起胃溃疡、胃炎，如果长期发展下去，甚至有可能会导致胃癌。除此之外，一些其他细菌病毒的感染都可能引起消化功能的紊乱。

2.消化不良

孩子的脏器娇嫩，消化系统的问题一般与饮食习惯有关。另外，孩子胃肠不好也可能与本身的消化系统功能差有关。

3.体质因素

有些孩子天生身体好，身体抵抗力强，即使吃凉的东西也没有什么影响，而有的孩子体质弱，很容易生病，这就是体质的差异。从某些方面来说，体质因素与遗传也有很大关系。

胃病注意点

1.有些孩子出现消化道症状，但不一定就是胃病，也有可能是呼吸道感染、饮食不当等引起的，父母应及时带孩子去医院检查。

2.许多孩子在发烧的时候会伴有消化系统症状，比如食欲不振等，此时孩子的消化功能受发烧的影响，只是暂时现象，并不需要吃胃药。等到发烧治愈后，过一段时间孩子的消化功能就能恢复了。

防治胃病，吃好早餐

1.在早晨的时候，气温尚未升高，人体内的血管、肌肉、神经都处于收缩的状态，这种时候吃凉的食物，容易使胃内血管痉挛，产生不适症状。

2.在早餐的选择上除了牛奶、粥等，还要加上其他的谷类食物。谷类食物经体内分解可以变成葡萄糖，维持身体的需要。另外，这类食物消化较快，所以还要添加适量的肉蛋类食物，以保持身体充足的能量。

3.适当地补充一些蔬菜水果，不仅补充了体内的维生素、纤维素和矿物质，而且属于碱性食物，可以中和体内肉蛋谷类食物氧化后产生的酸根，使体内酸碱平衡。

养胃早餐搭配，除了以上几点外，注意给宝宝准备的早餐也不要太油腻，因为这会增加宝宝胃肠的负担，还会摄入过量的脂肪，对身体是没有太大好处的。

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