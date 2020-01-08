宝妈小心！别让BB喝太多奶

在很多家长看来，宝宝胖乎乎的才可爱才健康。但是随着儿童肥胖率不断上升和低龄化，大家有必要早早开始考虑这些问题：是否可能给宝宝喂得过多，是否应该担心宝宝吃多了?这些都是你需要知道的。

配方奶粉与母乳喂养

在防止婴儿过度喂养方面，母乳喂养似乎比奶瓶喂养更有优势。母乳喂养的婴儿更能按自身需求来调节自己的进食。奶瓶喂养的父母把握不好宝宝是否吃饱，可能会试图让他一次喝完一瓶奶。

另外，母乳喂养的婴儿也能更充分地消化母乳。这也影响了他们如何使用这些热量。因此，母乳喂养的婴儿很少有过量喂养的危险。

怎么知道宝宝是不是吃太多了?

如果你有个胖乎乎的宝宝，不要惊慌!这并不是就意味着孩子肥胖，或者在以后的生活中会出现肥胖问题。为避免宝宝过量进食，家长应:

* 如果可能的话母乳喂养

* 让宝宝想吃什么就吃什么

* 不要给婴儿饮用果汁或加糖饮料

* 6个月左右引入的新鲜健康辅食

宝宝生命的前2年，希望大家能跟踪他们的的成长。儿科医生通常会在每次就诊时检查婴儿的体重和生长情况。但肥胖问题在两岁之后才会显现出来。同时，养成健康的习惯也很重要。

是什么导致婴儿吃得过多?

有一些因素与婴儿的过量饮食有关。它们包括:

1.产后抑郁症

产后抑郁的母亲更有可能给宝宝吃得过多。这可能是因为除了喂奶，她们无法应对宝宝哭闹。产后抑郁症的母亲也可能更健忘，或者更难集中注意力。如果你正与抑郁症作斗争，请与医生谈谈寻求帮助的方法。

2.经济困难

单身母亲和陷入经济困境的母亲更有可能养成过度喂食的习惯，比如在宝宝的奶瓶里添加婴儿麦片。这样做的目的可能是为了让婴儿的配方奶粉更有弹性，或者是为了让婴儿保持更长时间的饱腹感。

注意事项

重要的是要记住，婴儿有自己的生长曲线。只要宝宝在自己的个人成长图表中体重增加适当，就无需理由担心。在出生的第一年，他们会有规律地经历成长的冲刺，因此需要额外的营养。但是，如果孩子在进食后吐掉了所有的配方奶或母乳，似乎从来都没有饱过，或者体重突然增加，这与他们的生长曲线不相符，请及时咨询医生。

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