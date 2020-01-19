不要忽视性早熟，尤其是男孩！

不知道大家有没有留意到，近年来关于儿童性早熟的新闻愈发多了起来。据了解，现如今儿童性早熟的发病率呈明显上升趋势，大家一定要警惕。

性早熟已日益多见

曾有专家做过这样的研究，在省一级的儿保内分泌门诊近5年的接诊人数中，各类性早熟的病例已超过2万例。通常来说，性早熟分为三种：真性、假性以及部分性。在临床上， 有9成的性早熟患儿均属部分性性成熟，仅表现为身体上的某一种性发育征象。对于部分性性早熟的患儿家长不必太担心，随着时间的流逝，慢慢就会恢复正常。但是如果家长发现孩子的第二性征是呈进行性发展，那么就要立即带孩子去医院检查诊断。

男孩性早熟应引起重视

何为性早熟？专家说女孩在8岁以前、男孩在9岁以前，出现性发育的征象即为性早熟。且有数据证实，随着生活条件的改变，男孩女孩的发育年龄每一个10年就会提前3-4个月，且男女性早熟的比例高达1:5。所以出现性早熟征象的男孩要引起特别注意，因为男孩病理性原因的可能性会很高。性早熟对儿童最严重的影响就是早孕和矮小，此外，对孩子的心理也会产生一定影响，产生自卑，性格孤僻等。

出现性早熟的原因

有很多人都会很好奇，为什么孩子会出现性早熟。其实与他们平时吃的东西是息息相关的。有研究显示，在城市生活的儿童性早熟发病率相比农村孩子要高很多，主要是因为城市孩子吃得太好了。所以家长在孩子饮食方面，要避免让他过多地摄入高蛋白、高脂肪的食物。补品类的也最好让孩子少吃，此外还应注意牛鞭、牛睾丸等动物性器官不要让孩子食用。

对于那些受环境污染的蔬菜、瓜果以及肉类，也最好不要让孩子食用。因为这一类食物可能会含有高剂量的类雌激素。还有就是，儿童要少看言情片，抵制色情资料。父母在日常生活中也要多加注意，留心观察孩子是否会有异常现象，一旦发现就要及时就诊。

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