小儿感冒有啥症状表现？当妈的赶紧来了解

孩子身体抵抗力较弱，感染病菌后常常会感冒生病。孩子感冒后会出现一系列症状表现，爸爸妈妈要学会辨别，以免出现严重的并发症。今天育姐给大家科普一下小儿感冒的常见症状，赶紧来看看吧。

小儿感冒的常见症状表现

小儿感冒分为轻症和重症，下面给大家做个详细介绍：

1.轻症：只有鼻部有症状

孩子轻度感冒，会有鼻塞、打喷嚏、流鼻涕等常见症状，也可伴有轻微咳嗽、流泪、喉咙不舒服等症状。通常来说，这些症状会在3-4天内自然消失。

孩子患感冒后，病毒有可能会侵袭鼻咽或咽部，出现咽喉疼痛、发烧、咽后淋巴组织充血增生、淋巴肿大等症状。其中，发烧症状通常会持续两三天或一个星期左右。

另外，不满一岁孩子感冒后容易发生呕吐或腹泻，大家要注意观察。

2.重症：发烧39℃-40℃或更高

孩子重度感冒，会有头疼、浑身无力、怕冷、食欲不振、睡眠不安等症状。

重度感冒会诱发疱疹性咽炎，孩子患此病后，咽喉部有疱疹和溃疡，鼻腔分泌物变粘稠，咽痛、颌下淋巴结肿大疼痛。如果炎症感染了气管、中耳、鼻窦，还会出现其他症状和较重的全身症状。其中，急性腹痛和高热惊厥最为严重，大家要注意观察并结合其他症状做出诊断。

小儿感冒的预防方法

孩子感冒后十分难受，大家日常生活中一定要预防工作，赶紧来看具体的预防方法。

1.注意生活环境

室内温度过高或过低、天气突变、被动吸烟、环境污染、穿衣过少或过多，都有可能导致孩子发生上呼吸道感染，大家要多加注意。

2.防止交叉感染

如果家中大人患有感冒，最好不要和孩子发生接触。如果孩子和感冒病人接触，一定要及时洗脸洗手，防止被感染。另外，家中有人患感冒，要定期开窗通风，让空气流通起来。

3.接种疫苗

孩子接种减毒疫苗后，可使上呼吸道粘膜和鼻腔产生分泌型IGA抗体，从而提升呼吸道的抗感染能力。大量的研究表明，与血清抗体相比，分泌型IGA抗体具有更强的对抗呼吸道感染的能力。

4.加强锻炼

大家要让孩子多多参与户外活动和体育锻炼，增强自身体质预防上呼吸道感染。只要孩子坚持不懈进行身体锻炼，就一定会取得效果，从而达到少生病的目的。

各位爸爸妈妈，预防小儿感冒的方法大家学会了吗？如果发现孩子出现感冒症状，一定要及时进行治疗，以免诱发其他并发症。

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