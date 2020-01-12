小儿退烧药排行榜在此，新手爸妈赶紧拿走！

冬天是很多疾病的高发季，孩子患病后容易出现发烧症状。孩子发烧病情严重时，需要服用退烧药来缓解不适。那么，小儿退烧药那种比较好呢？今天育姐给大家奉上小儿退烧药排行榜，各位新手爸妈赶紧来看看吧。

常见的小儿退烧药有哪些？

市场上出售的常见退烧药有6种，但只有两种退烧药适合给孩子服用，一起来了解下：

1.布洛芬

布洛芬具有很好的镇痛解热作用，而且降温迅速，副作用也很小，大家可以给孩子服用。这类药物中，最常见的小儿退烧药就是美林。它是一种滴剂类退烧药，空腹服用一小时后就会达到药效峰值，并维持6-8小时的药效。

2.对乙酰氨基酚

又称泰诺林，它是一种副作用较小的退烧药，孩子可服用，建议大家在家中常备。泰诺林是一种小儿退烧滴剂，它的主要成分就是对乙酰氨基酚。泰诺林药效温和，服药后3-4小时达到药效峰值，并维持4-6小时。

3.阿司匹林

阿司匹林是一种常见退烧药，但孩子服用后有可能会对肠胃功能造成严重损害。

4.复方氨基比林

这种药物常常用于临床，但服药后有可能会出现皮疹、急性溶血性贫血等不良反应。为了孩子的身体健康，不建议服用此药物。

5.尼美舒利

尼美舒利具有镇痛、抗炎、解热等功效，但孩子服用它有很大风险。有报道指出，服用这种药物进行退烧有可能造成严重的肝损伤。

6.安乃近

这种退烧药尽管降温效果很好，但它有很大的副作用，被禁止给孩子使用。

小儿退烧药服用时的注意事项

给孩子服用退烧药一定要在医生的指导下进行，以下几点注意事项要牢记：

1.对症用药

大家要弄清楚孩子发烧的原因，究竟是细菌感染还是病毒感染，然后根据病因给孩子服用相应的退烧药，这样副作用小，退烧效果好。

2.不要混吃

不同药物的持续时间不同，药效也有可能重复，让孩子同时服用不同退烧药有可能造成严重的不良反应。

3.不使用存放过久的药品

药品开封后应尽快让孩子服用，不建议大家给孩子服用存放过久的药品。请注意，刚出厂的药品开封后保质期只有半年，大家要按照说明书的要求正确保存药品。

看完这份小儿退烧药排行榜，大家应对小儿发烧就不会感到困难了。当然了，保险起见，请在医嘱下给孩子服用退烧药。

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