宝妈杀两幼子后跳楼，网友：可能是吸毒？

据英国《每日邮报》报道，近日，美国芝加哥发生一起骇人听闻的命案。一名妈妈杀死两名孩子并刺伤爷爷后，从11楼跳下畏罪自杀。不过这名妈妈竟然“大难不死”，等待她的将是法律的严惩。

妈妈杀死孩子刺伤爷爷，跳楼自杀未死

1月2日凌晨两点，芝加哥警方接到报警称，有一名女子躺在南岸路2700号街区的路边身受重伤。急救人员赶到现场后发现，一对母子从高楼坠落，30岁的妈妈还活着，但1岁孩子已不幸身亡了。

随后，警察在大楼保安的配合下进入11楼一间公寓，看到一名70多岁男子被人用刀刺伤，浑身上下都是血。接着，警方发现一名2岁男孩的尸体躺在卫生间的浴缸里，他头部和身体有严重割裂伤，身上还有被开水浇淋的痕迹。

据警方发言人介绍，这名妈妈和她的爷爷被送往医院接受手术治疗，目前伤情危重。去医院前，70岁爷爷跟警察说，孙女持刀将他的脸部刺伤，并对着他的身体捅刺，看上去杀气腾腾。接着，她转身将1岁孩子抛出窗外，自己也跟着跳窗自杀，他想伸手救人已经来不及了。

自杀动机尚不清楚，案件曝光引网友热议

警方表示，根据1岁孩子尸体位置判断，他是被人扔下来的。目前还不清楚妈妈为什么可以存活下来，警方猜测“坠落过程中可能被什么物体阻挡了一下”。警方正在寻找杀人凶器，而妈妈自杀的动机仍然未知。

这起案件在网上曝光后引起网友们的热议。网友们认为，妈妈要么有精神病，要么是吸毒后出现幻觉进而杀人。关于妈妈跳楼后没死，有网友表示：“连亲人和孩子都能下的了毒手，怪不得死神不要她！”

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