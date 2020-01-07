母乳性黄疸怎么回事，多久能消？

黄疸或皮肤和眼睛发黄，是新生儿的常见症状。事实上，大约60%的婴儿在出生几天内就会患上黄疸病。下面大家快一起来了解下相关常识。

当婴儿血液中有高水平的胆红素时就会发生这种情况。胆红素是在红血球分解过程中产生的黄色色素。通常情况下，胆红素经过肝脏，肝脏会进入肠道。然而，在新生儿中，肝脏往往发育不全，可能无法从血液中清除胆红素。当血液中有太多的胆红素时，它就会在皮肤上沉淀。这会导致皮肤和眼睛呈现黄色。

什么是母乳性黄疸?

母乳性黄疸是一种与母乳喂养有关的黄疸。它通常发生在宝宝出生4—7天内，2—4周达到高峰。一般持续3—4周，长可持续12周。不过还在母乳喂养的健康婴儿很少会有并发症。

母乳性黄疸的确切病因尚不清楚。然而，它可能与母乳中的一种物质有关，这种物质可以阻止婴儿肝脏中的某些蛋白质分解胆红素。近年来，随着母乳喂养率的提高，母乳性黄疸发生率也随之增高，目前已达2—3成。当它发生时，它通常不会引起任何问题，最终会自行消失。继续给宝宝喂奶是安全的。

虽然此症预后良好，严重者才需治疗，但这里还是提醒大家引起重视。

母乳性黄疸有哪些症状?

母乳性黄疸患儿一般情况良好，吃奶和生长发育情况都正常。常见症状可能包括:

* 皮肤和眼白变黄，

* 疲劳，

* 精神萎靡，

* 体重增加较少，

* 高音哭。

什么导致了母乳性黄疸?

婴儿出生时红细胞水平很高。出生后，身体便开始移除旧的红细胞，这就会产生一种叫做胆红素的黄色色素。通常，当成熟的肝脏分解色素时，胆红素引起的黄变色会自行消退。它是通过尿液或粪便排出体外的。

谁有母乳黄疸的风险?

母乳性黄疸可发生在任何母乳喂养的新生儿。由于医生们还不知道这种情况的确切原因，所以很少有相关的危险因素。然而，母乳性黄疸可能是遗传的，因此在母乳喂养的婴儿中黄疸的家族史婴儿的患病风险可能会增加。

如何治疗乳汁黄疸?

继续给宝宝喂奶是安全的。黄疸是一种暂时的疾病，不应妨碍母乳喂养。轻度或中度黄疸通常在家监测。医生可能会告诉你，你应该更频繁地给宝宝喂奶，或者给婴儿配方奶添加母乳。这可以帮助婴儿在他们的粪便或尿液中排出胆红素。

Tip：诊断性停母乳喂养

有时医生会建议暂停母乳喂养，这是为了诊断，也就是诊断性停母乳喂养。这是因为新生儿黄疸原因复杂不好确定病因。一般患儿情况良好，且高度怀疑为母乳性黄疸，医生会建议停止哺乳后观察。如果48小时内血清胆红素明显下降，即可诊断。

黄疸严重通常在医院或家中接受光疗法治疗。在光疗过程中，宝宝会被关在特殊的灯光下一到两天。光改变了胆红素分子的结构，使其能够更快地从身体中移除。宝宝会在整个光疗过程中佩戴防护眼镜以防止眼睛受损。

另外，建议宝妈注意饮食健康，留意宝宝皮肤黄疸情况。如果发现患儿过迟消退或黄疸慢慢加深或退而复现，请及时带其就医。

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