培养BB的数学计算技能，这么做就对了

数学技能是将数学概念应用于生活各个领域的能力。计算技能包括理解数字、计数、解决数字问题、测量、排序、加减等。我们都需要计算和数学技能来做日常工作，比如：解决问题——哪个品牌和尺寸的罐头豆最便宜?分析并理解信息——团队需要赢得多少场比赛才能获得冠军?

如何开始学习算术

孩子们从出生起就可以开始学习算术技能。这种学习是通过每天的游戏和活动进行的，例如，当你鼓励孩子：

* 数数手指、脚趾和玩具;

* 识别时钟或遥控器等物体上的数字;

* 决定要多少片苹果。

当孩子长大后，他会学到更多的计算和数学技能，包括尺寸和测量——例如，当他开始：

* 帮助设置表；

* 装满一个水瓶；

* 把食物分成等份；

* 比较不同大小的事物-“大”、“小”和“中”；

* 用词来描述事物的位置;

* 帮助购物，用钱买东西。

当你和孩子谈论日常活动中的数学概念时，它可以帮助他理解数学是如何有用的，以及为什么有用。例如指出：大小(尺寸)、高低(高度)、重和轻(重量)、快和慢(速度);近、远(距离);第一，第二和最后一个(顺序)。

婴儿：建立计算技能的技巧

宝宝喜欢听你的声音，喜欢重复、押韵和数字的故事和歌曲。你也可以谈论：

* 每天的活动——例如，“我要给你洗澡咯~”

* 环境——例如，“看那边的小鸟”或“那是只大狗”

* 食物——例如，“你想要多少苹果片?”’

* 时间——例如，“晚上8点，睡觉时间到啦~”

幼儿：学习计算技能的技巧

和孩子玩耍有助于培养孩子交流、想象力和其他技能，使他能够学习数学。以下是一些帮助你和孩子享受一起玩耍的想法：

1.谈话

* 用数学概念来描述你和孩子在一起看什么和做什么，指出并说出你电话号码和地址中的号码。

* 阅读路标上的限速，阅读汽车仪表板上的数字。

* 当你准备食物时，谈谈你在做什么。例如，“我把这个橘子切成两半”或者“让我们一起分享这些草莓——一个给我，一个给你”。

* 谈论在一天中特定时间发生的活动——“我们早上7点吃早餐”，或者“晚上8点——已经到了你的睡觉时间”。

2.日常活动

让计算成为日常生活的一部分。例如：

* 数数玩具、海滩上的贝壳、杂货店的水果或街上的树。

* 外出走动时，鼓励孩子比较石头、灌木和树木的大小，并描述树叶的形状、花的颜色或鸟的大小。

* 沿着街道走一走，指出每栋房子或街区是如何在一个系列中排列顺序的。

* 数一数从一个房子到下一个房子的台阶。

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