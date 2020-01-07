为人父母，大家别有内疚感！

想要给孩子全世界是正常的——我们无条件地爱他们——但如果你总觉得自己做的还不够，那就适得其反了。问题是很多父母把自己和其他家庭比较，然后感到内疚，这种内疚影响了亲子的关系。

养心法是一套策略，为父母提供技能和信心，以改变家庭的关系和动态。这些原则很容易实施，并能对父母产生直接和终生的影响。

活在当下

老是重提以前的失败或未来的担忧可不好。希望大家沉浸在每一个当前时刻并创造成功。

有一种策略叫做主动识别或“柯达时刻”，你可以准确地说出你看到的东西，就像一幅图片被打印出来，然后你将它描述给某人。通过使用这种技术，你可以向孩子展示你注意到他们，而你的注意力是他们的。这表明你并不太忙，你只是活在他们正在做的事情的那一刻。

鼓励强化

我们庆祝伟大的成就，而做父母的总会忘记的是在那一刻之前所有的点滴成就。我们假设孩子们应该知道生活的方方面面，如果他们违反了规则，或者不按照要求去做，我们就会感到沮丧和大喊大叫。我们为打破规则赋予了大量的能量和情感。但是当孩子们按照我们的期望做正确的事情时，他们可能仅得到一个简单的“谢谢”，甚至什么表示都没有。

用积极的属性来庆祝任何成功，让一个孩子明白为什么他们的行为是“奇妙的”，并强化这种积极的行为。当一个规则被打破，让孩子明白这种行为是无意义的。然而，当他们的行为是积极的时候，就需要鼓励强化。

设立规则

我们的时间和精力与生活中的众多事情联系在一起，所以当孩子打破规则时，有时你会更容易忽略或发泄不满。例如，一个足球比赛，所有的球员、裁判和观众都知道规则，那么没有灰色地带，如果球越过边线，那么它就出局了。

养心法适用于打破规则的相同策略。一个坏的规则就是，不管它是小违例还是大犯规，一旦他们犯错了，不加以管教强化，负面行为就会延续。鼓励积极行为，因为孩子们学习规则的速度很快，而一致性使他们能够设定自己的界限。

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