夫妻吵架儿子意外坠亡，别一言不合就当孩子面崩溃

有人说：成年人的特征就是大事淡然处之，小事随时崩溃，但是如果孩子在面前，还请把这份崩溃收起来，否则……

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近日在安徽肥东发生一起惨剧，一4岁男孩意外从14楼坠亡。据邻居回忆，当天孩子父母发生争吵，孩子母亲一气之下想要跳楼，孩子爸爸自然是拉着老婆不让跳，在拉扯之间，一不小心失手将孩子弄掉下去了。

据了解，孩子父母基本都在30岁左右的，平常都是由奶奶来带。事发后，120急救车及时赶到现场，医护人员也给孩子做了紧急抢救，但不幸的是，孩子没有救回来。

新闻并没有提及孩子为什么会坠楼，那么我们做一个不负责任的推测：暂时排除父母情绪激动把孩子丢下楼的可能，有没有可能是父母在吵架拉扯的过程中，孩子在一旁试图拉架，结果一不小心从窗户跌落？

那么孩子为什么会去拉架？这只是爸爸妈妈的一次很平常的情绪宣泄，但是对于孩子来说，这是非常可怕的事情，因为在他们的世界观里，这就是世界末日。

02

之前看过一个泰国短片动画：

故事一开始是妈妈在给孩子讲睡前故事，讲到恐怖之处女儿吓得缩进了妈妈怀里，妈妈轻声安慰着。随着时钟走到十二点，爸爸回来了，妈妈便让女儿一个先睡觉，自己去楼下看看。还处于恐惧状态的孩子根本睡不着，随后听到楼下的吵闹声。

充满好奇的孩子就自己下楼查看，结果她发现爸爸妈妈正在吵架，随着镜头一转，她发现爸爸妈妈都变成了怪兽厮打在一起，接着妈妈变成怪兽发现了小女孩，并且扑了上来。小女孩非常害怕，赶紧跑上楼，怪兽妈妈一路追赶……

最后小女孩在镜子里看到了变成了怪兽的父母和自己，这里划个重点，小女孩也变成了怪兽！

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孩子有多怕父母吵架？以前我也没多少概念，直到那天晚上。

那天晚上11点多了，女儿还是很嗨不肯睡觉，我和老公用尽了一切手段，许诺、恐吓都没有效果。也不知道当时怎么想的，和老公一合计，决定演一场“打”戏。大致就是男一老公发飙，说谁不睡觉就打谁的屁股，而我作为女一自然就是被打的那个，并且还要配合着惨叫。

然而让我没想到的时候，看到我们拙劣的表演，女儿竟然大哭了起来，而且是很伤心的真哭，嘴里还念叨你们不要打了。这把我和老公给吓得，赶紧收了堪比奥斯卡级别的表演，和女儿解释了半天，才让她相信爸爸妈妈是在开玩笑，然后才在抽噎中慢慢睡着。

第二天我采访了女儿，她说昨天晚上她以为爸爸妈妈因为自己吵架，非常害怕和内疚，然后就难过的哭了。

虽然只是开个玩笑，但却是我的世界末日。

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朋友小飞，在家里设置了一个发泄间，来帮助大家平复心情。按她自己的话说，她和老公都是急脾气，遇到点事情就可能情绪爆发，以前倒没什么，但是现在有了孩子，就不能再这样了，一旦感觉自己要生气、沮丧就会去发泄间。

发泄间有懒人沙发、沙包，甚至还有个家庭卡拉OK，小飞可以在里面捶沙包，也可以放声歌唱或者大喊，等到情绪恢复平静再和家人互动。甚至她们还让孩子也这么做，可以在里面肆意捶打沙发、砸玩具，唯一不能做的就是冲家人发脾气。

这样的举措，可以让所有人都能从自己的情绪中抽离出来，避免了很多家庭矛盾，而孩子也不需要为大人的情绪买单。更重要的是，孩子也能学会自己控制并且合理宣泄自己的情绪。

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其实每个孩子都是父母的镜子，可以帮助我们看到自己的弱点和缺点，每一次情绪宣泄的背后，都是我们修复性格缺陷的好机会。和孩子一起学习情绪管理，是非常重要的一门功课和修行。

如果不小心在孩子面前情绪失控，那么一定要及时和孩子道歉，并且告诉他们你真实感受。不要觉得孩子小听不懂，事实上他们的同理心比大人强得多，当你主动示弱的时候，他们的接纳度比大人还要高。

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