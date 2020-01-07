熊孩子or“老司机”？看好你的宝宝，千万别让他开车！

随着社会经济的发展，很多家庭都有了“坐骑”——轿车。不少人回家过年不坐高铁不坐飞机，直接自驾回去。开车上路对“老司机”来说当然不在话下，对方向盘和车速的掌控务必娴熟。但是有那么一群人，他们不满18周岁，有的甚至不到10岁，居然就敢开车了！无论是有家长看护的，还是偷跑出来的，都让人捏了一把冷汗。

2017年6月，扬州一个4岁的小朋友就将自家的车开到了公交站台上。据网友爆料，当时大人停车去路边的药店买药，没有熄火也没有拉手刹，将四岁孩子独自一人留在了车内。我们都知道，小孩子对世界充满了好奇，不知怎的，小朋友就把车开到了马路对面，最后撞在了公交站台上车才停下来。

这家的大人也真是心大，不说车没停好，小孩子本来就不能被单独留在车里！孩子被锁在车里失水窒息的例子还少吗？

同样是2017年，昆明一10岁男孩，因为暑假作业没完成，和家长发生了激烈争吵。他一气之下偷偷拿了家里的车钥匙，开着汽车上了马路。路人说能看出小孩子是有经验的，肯定不是第一次开。但是开车归开车，他连撞了4辆停在路边泊位上的汽车，然后挂了个倒档驾车离开了现场，绕了一圈，又撞坏了3辆停在路边的车。

别人家的车和你什么愁什么怨啊，和父母吵架就撞车出气？不仅撞坏了自家的车，还擦伤了额头。最后男孩被保安拦了下来，他的父亲也表示会负责赔偿。

除此之外，还有个12岁的孩子乐乐偷偷开走武术教练的车，开出了100多公里，一路刮擦，最后追尾。幸亏没出现什么较大的事故，失主报警后，在第三天才从一个汽修厂找到了车损很严重的车，而乐乐却不见了踪影。

这名武术教练也真是遭受飞来横祸了，他原本好好上着课，教孩子。谁曾想，一个声称累了要回家休息的学生会“偷车”。最终乐乐赔偿教练修车费12000元。

你们以为要注意的只有汽车吗？不，还有三轮车。

之前就有广西一老爹喝多了酒，深夜中年仅七岁的儿子骑着三轮车带着醉老汉流着大鼻涕在冷风中自信地疾驰着。不少网友表示很感动，毕竟孩子孝顺。但是，才7岁的孩子，个头都没多高，就骑三轮摩托车，不管是什么原因都是不妥的。万一发生什么事，谁能负责？

同样“孝顺”的还有个10岁女孩，她接到爸爸的电话，让她开着电动三轮车医院接出院的妈妈。大概在公路上行驶了3公里，民警拦下了她，亲自送她去医院，并严厉批评了她的父母。

让人无语的是，有些家长觉得好玩，就教几岁的孩子开车。自己坐一旁观看，如果孩子能开起来，就认为自家孩子聪明！不仅不制止孩子开车，还鼓励他。这样的家长，真的要醒醒！他们也不想想，万一孩子趁父母没注意，单独开车上路呢？发生点什么事，会让人追悔莫及！

在没人监管的情况下，孩子开车，真的很容易发生危险！

河南信阳商城县就发生过一件人间悲剧：一名2岁女童，独自一人误开动了停在棋牌室门口未拔钥匙的三轮车，启动后冲向池塘，导致女童溺亡。而当事者的奶奶正在里面打麻将没注意。有目击者表示：三轮车车主也是来打麻将的人，将车停到外边的，孩子捞上来已经停止呼吸。

为那个2岁的孩子默哀！小孩子不懂事，好奇是正常的。但是方向盘真的不能乱摸啊！除了平时要教给孩子足够的安全知识和防范意识，家长也要起到“监护人”的作用啊！这里肯定有奶奶监管不力的原因，打麻将也要把孩子安顿好啊！

如果在路上看到司机是小朋友的，一定要及时阻止，通知民警。拒绝孩子“开车”，从你我做起，小朋友还是去开碰碰车和玩具车吧。

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