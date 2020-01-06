哺乳期怎么吃更健康？这里给你一些建议

许多宝妈担心母乳喂养时有太多的饮食规则和限制要遵循。当你觉得自己不能为孩子吃得足够好时，或者不得不放弃太多你喜欢的食物，可能会感到烦躁。事实上，哺乳期并没有太多的规定和限制。除了每天需要大约500卡路里的额外热量，你几乎可以吃任何你想要的东西，当然，适度是关键。

快速营养餐建议

作为一个母乳喂养的老母亲，你可能会觉得自己的能量、时间和精力都被消耗了。很难想象在一天中为自己花点时间，但实际上很容易把健康的饮食融入到生活中。以下是一些想法：

早餐时，在谷类食品中加入一些浆果，或者在低脂酸奶中加入一些干果和麦片。如果你喜欢吃百吉饼，可以在你的奶油奶酪里加一些切碎的胡椒和胡萝卜，或者在上面加些干酪。

午餐或晚餐时，在沙拉中加入一些豆子和豌豆。一定要把切碎的蔬菜放在冰箱里。你可以生吃，也可以蘸沙拉酱吃。大多数超市都出售一系列预先切好的蔬菜。最好的一点是，你可以一整天都吃这些零食，或者很快地准备一份沙拉。如果你不去买预先切好的蔬菜，那就在你从外面采购回家（/拿到外卖）后马上自己动手，这样当你最需要蔬菜的时候，它们就准备好了。

晚餐时，你可以在蔬菜上融化一些奶酪。如果你想去泡油炸圈饼，那就去吃麸皮松饼而不是甜甜圈。一个很好的方法是在你的饮食中添加一些蛋白质和纤维。干果通常是坚果和干果的混合物。你甚至可以在混合物中加入一些黑巧克力，这对你有好处。还可以切一些水果，蘸上酸奶，吃起来又好吃又健康。在冰箱里放一些煮熟的鸡蛋也是一个好主意，这样你可以很快地获得蛋白质。

其他注意事项

1.多吃水果和蔬菜

当你在母乳喂养的时候，多吃水果和蔬菜是很重要的。新鲜的水果和蔬菜是理想的，但是如果你不能得到新鲜的话，可以吃冷冻的。苹果是一个很好的备用品，因为你一年四季都能很容易地找到。

2.保持身体的水分

记住每天至少喝八杯水。你的身体由大约55%的水组成，水在你身体的功能中起着重要的作用。如果你喝得不够，可能会感到疲倦，头晕，甚至头痛。如果你需要休息一下，一杯低脂牛奶营养丰富，可以起到一个很好的提振作用。

3.把这些东西放在你的橱柜里

罐头食品：水果(避免含糖量过高)、蔬菜(豌豆、玉米、西红柿)、豆类(各种沙拉都很好)和汤。

干果：葡萄干、小红莓、苹果。

全麦：谷类食品(包括燕麦片)、意大利面、大米和低脂或低脂饼干。

坚果、豆类和种子：葵花籽(为方便起见，推荐购买已去壳的;它们为沙拉添加大量蛋白质)、芝麻(与它们一起烹饪以增加风味和兴奋感)、杏仁、核桃、花生酱和杏仁酱。

健康油：菜籽油、特级初榨橄榄油、亚麻籽油、芝麻油、核桃油、花生油和葡萄柚籽油。

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