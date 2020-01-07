警惕流感来袭！得病不一定致发烧，严重可致死

季节性流感是一种病毒感染，通常在秋季开始传播，在冬季达到高峰。它可以持续到春天——甚至是五月——并且在夏季的几个月里逐渐消散。虽然大多数流感病例自行痊愈，但如果并发肺炎等并发症，则可能危及生命。

如果你曾经患过流感，你就知道它会让你感到多么痛苦。这种病毒会攻击呼吸系统并产生许多不舒服的症状，持续一到几天。对大多数人来说，流感不是一个严重的健康问题，但如果是老年人、婴幼儿、孕妇或免疫系统受损，没有及时治疗的话，这种病毒可能是致命的。

常见的流感症状

大多数感染流感病毒的人都会出现几种症状，包括:发烧、全身疼痛、头痛、发冷、喉咙痛、极度的疲劳、持续恶化的咳嗽、流鼻涕。并非每个流感患者都有各种症状，而且症状的严重性因人而异。

Tip：流感一定会导致发烧吗？

发烧是流感病毒的一种常见症状，但不是每个感染流感的人都会有这种症状。除流感病毒外，其他类型的感染，无论是细菌还是病毒，都能引起发烧。即使是被晒伤或中暑衰竭都能提高体温。某些类型的癌症、某些药物、疫苗和炎性疾病，如风湿性关节炎，也可能伴有发烧。

如果有流感样症状但没有发烧，可能会怀疑是不是感冒了。要区分两者的区别并不容易，甚至感冒也会导致轻微发烧。一般来说，如果得了流感，所有的症状都会恶化。患者也更有可能出现充血、流鼻涕、咳嗽、喉咙痛或因流感而打喷嚏。疲劳也是流感的常见症状。感冒时这种疲劳几乎没有那么严重。

流感如何致死

人们常常把流感误认为是重感冒，因为流感的症状就像感冒一样。当感染流感时，可能会有咳嗽，打喷嚏，流鼻涕，声音嘶哑，喉咙痛等上述症状。一旦流感发展成其他疾病，如肺炎、慢性阻塞性肺病和充血性心力衰竭，这些疾病会很快危及生命。

当流感病毒引发肺部严重炎症时，它会直接导致死亡。如果发生这种情况，它会迅速导致呼吸衰竭，因为肺不能向身体其他部位输送足够的氧气。

流感还会导致大脑、心脏或肌肉发炎。这可能导致脓毒症，这是一种紧急情况，如果不立即治疗可能致命。如果在患流感时出现继发性感染，也会导致器官衰竭。感染后的细菌会进入血液并引起败血症。

谁最容易死于流感

婴儿、5岁以下的孩子和65岁以上的成年人患流感、住院和死亡的严重并发症的风险最高。

其他死于流感的高危人群包括:

* 怀孕或产后不满两周的女性;

* 任何患有慢性疾病的人;

* 免疫系统受损的人;

* 居住在长期护理、辅助生活设施或养老院的人;

* BMI超过40的人;

* 使用抗排斥药物的器官捐赠者;

* 近距离集体群居的人(如军人);

* 艾滋病患者。

65岁以上的成年人，包括老年人，更有可能患有慢性疾病或免疫系统受损，更容易感染肺炎等传染病。另一方面，儿童对他们从未接触过的流感毒株往往更容易产生免疫过度反应。

如何预防流感的并发症

患有流感的人可以通过对他们所经历的症状保持高度警惕来降低发生并发症的几率。例如，感觉呼吸急促不是流感的正常症状。如果得了流感，病情继续恶化而不是好转，是时候去看医生了。

流感症状应该只持续一周，一般可以通过在家护理来缓解。服用非处方药治疗发烧、身体疼痛和充血应该有效。然而，情况并非总是如此。虽然大多数病毒都是独立运行的，但你不应该等待症状变得越来越严重。流感的完全康复有时需要医疗护理，以及充足的水分和休息。如果流感诊断得足够早，医生也可以开一些抗病毒药物来缩短症状的持续时间。

TIP：感冒时宜吃，发烧时宜饿？

常言道，发烧时应该挨饿，但这句老话并不正确。生病时不吃东西绝对没有好处，除非你的消化系统有问题。事实上，食物会帮助保持体力，给免疫系统所需的能量来对抗病毒。发烧时喝水也很重要，以免很快脱水。

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